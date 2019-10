Indigna decoración de Halloween en donde Trump 'decapita' a Obama

Un taller de automóviles de Michigan, llamado "Quality Coatings", causó polémica por uno de sus adornos de Halloween: un espantapájaros con una máscara del presidente Donald Trump, que sostenía en uno de sus brazos una cabeza muy similar al exmandatario Barack Obama.

Además, la representación del magnate pisaba la cabeza de una mujer, muy parecida a la de la excandidata demócrata, Hillary Clinton.

Kathy DeTroyer, quien vive cerca de la tienda, narró que estaba manejando e iba acompañada de su esposa cuando pasó cerca del local y tuvo que regresar sobre su camino, "porque no podía creer lo que había visto", menciona NBC News. Recordó que pasó rápidamente de la tristeza al enojo.

La mujer tomó fotos y las subió a su Facebook: "¿Cómo es que esto está bien? Desapruebo esto en mi ciudad. Es una manera de demostrar ignorancia. Demócratas o republicanos, esto está simplemente mal. Al menos sé con quién no hacer negocios", escribió en la red social. La publicación tenía más de 95 comentarios y había sido compartida más de 100 veces.

La página de "Quality Coatings" se llenó con comentarios de apoyo y críticas. Usuarios consideraron que la representación fue de mal gusto y racista.

Dave Huff, dueño del establecimiento, entrevistado por "The Detroit Free Press", declaró que no esperaba una reacción como la que obtuvo porque no es racista. "Fue una decoración de Halloween que creo fue muy lejos", dijo al periódico.

DeTroyer declaró a NBC que el 25 de octubre, un día después de haber subido las imágenes, agentes llegaron con Huff y le comentaron que había críticas en Facebook. Un policía confirmó este hecho. "Cambió la representación y quitó la cabeza del expresidente Obama, y agregó una banda de cabello sobre Trump que dice: 'PC Police'", agregó DeTroyer.

Además, el 26 de octubre, cuando manejó cerca de la tienda vio que al espantapájaros le habían colocado una banda un pequeño arcoíris, que interpretó como un mensaje nada sutil hacia ella, porque es gay, indica NBC.

Después de ese día, el arcoíris fue removido, dijo DeTroyer.