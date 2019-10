Martha Ofelia Galindo regresa al teatro clásico

La primera actriz Martha Ofelia Galindo protagoniza el montaje Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, un clásico del teatro español, parte de la tradición de los festejos de Día de Muertos, que bajo la dirección de Francisco Hernández se presenta en el Museo de la Ciudad de México.

En entrevista con Notimex, Martha Ofelia platicó del reto que representa hacer teatro clásico. Desde hace tres años participa con la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano, en el montaje de Don Juan Tenorio, donde interpreta a "Brígida", con un elenco de 14 actores más.

En el imaginario de la cultura popular, Galindo, quien tiene 76 años como actriz, se identifica con el personaje de "La maestra Canuta", que durante ocho años se la pasó pegando reglazos a Jorge Ortiz de Pinedo y otros actores, en los programas de televisión Cero en conducta y La Escuelita VIP; sin embargo, la actriz nacida en Sinaloa, tiene una gran trayectoria en el teatro clásico.

Galindo cuenta que debutó a los ocho años de edad en el Palacio de Bellas Artes. Egresada de la Escuela de Arte Teatral, licenciada en Teatro, Martha Ofelia perteneció durante 12 años a la Compañía de Teatro Universitario, que dirigía el maestro Héctor Azar.

Señaló que Don Juan Tenorio es una obra difícil. El teatro clásico es cuestión aparte. “Este montaje representa un reto actoral. Para mí la actuación es muy seria, le tengo mucho respeto a mi carrera. Soy una actriz a la antigua, de esas que memorizan los textos, que son puntuales y tratan de cumplir con lo que requiere un personaje”.

Recuerda su paso por Dos tandas por un boleto, con Cachirulo

Para la también actriz de televisión, el teatro es la vida para los actores. “Un país que no tiene teatro, carece de cultura. Y se refiere sobre todo a los viejos actores. “Debería haber una compañía de viejos actores. Se desaprovecha la experiencia, se piensa que después de cierta edad los viejos ya no sirven y eso es absurdo.

“Pediría a las autoridades de cultura que pensara en una compañía de viejos actores. Habemos muchos que podemos actuar todavía, sacar papeles a la altura, con mucha calidad. Los viejos están sentados. No nada más no se les valora, no existen. Si revisamos las carteleras de teatro, no hay ninguno”.

Al preguntarle si ella ya no tiene llamados, si ya no la contratan, dijo tajante que ya dio por perdida su presencia en la televisión. “No veo actrices de mi edad en la pantalla chica. Excepto Silvia Pinal, no veo a más. Por fortuna, económicamente no me puedo quejar si no me llaman.

La actriz, quien participó en películas como Estas ruinas que ves, rememora también la época en la que trabajó con Enrique Alonso "Cachirulo". “Hicimos Dos tandas por un boleto, donde nos anunciaban cómo las ‘afamadas tiples’ y ahí estábamos Blanca Sánchez, Irlanda Mora, Lupe Vázquez, Luz Adriana, María Luisa Banquells, Angelines Santana, María Teresa Monroy y yo, dirigidas por Enrique”.

Este espectáculo, cuya primera tanda, Instantáneas nacionales y la segunda, Del cielo al infierno, hacían una recreación del aquel teatro llamado el género chico, que tuvo su auge en la época de la Revolución Mexicana y murió en los años 40.

La puesta en escena en la que participa ahora es de los pocos Tenorios clásicos que se presentan en México y es muy difícil poder disfrutarla de manera gratuita. Don Juan Tenorio tendrá su última función el 1 de octubre.