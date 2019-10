David Bisbal estará en Frozen 2

El cantante español David Bisbal interpretará Mucho más allá, el tema de los créditos finales de la película Frozen 2, en la que “Elsa” emprenderá un viaje hacia lo desconocido en busca de respuestas sobre la magia que amenaza al reino de “Andarelle”.

La canción que estará en los créditos de la versión del filme para España y América Latina, es una adaptación de Into the unknown, que canta Panic! at the Disco en la cinta de Estados Unidos.

“Me hace muy feliz interpretar Mucho más allá en la nueva película de Disney #Frozen2!”, escribió el artista en sus redes sociales, donde compartió un póster para dar a conocer la noticia.

Dirigida por Jennifer Lee, Chris Buck, la película mostrará a “Anna”, quien viajará con su hermana hacia el misterioso “Bosque encantado”, del que su padre les había contado leyendas y del que proviene la misteriosa señal que recibe “Elsa”.

"Es un proyecto que ha venido como una gran sorpresa a mi vida y a mi carrera. Estaré eternamente agradecido de que me hayan invitado a participar en una película tan icónica y que ha sido tan importante para muchísimas familias. Estar en un proyecto musical de estas características es un privilegio y un sueño”, indicó.

En la cinta animada, las protagonistas y “Olaf” se adentrarán a una aventura en la que buscarán los orígenes de su familia, así como el de los poderes de “Elsa” y por qué ella es la “Reina del hielo”.

Frozen, que se estrenó el 27 de noviembre de 2013, se inspiró en la historia de La reina de las nieves, de Hans Christian Andersen. La cinta logró recaudar un total de mil 288.21 millones de dólares y fue la película más taquillera de 2013.