Hospitalizan a niño de 2 años tras ser atacado por un perro en San Pedro

Un menor de 2 años de edad fue intervenido quirúrgicamente por la lesión que presentó al ser atacado por un perro.

El incidente se registró la tarde del lunes, afuera de un domicilio localizado en la colonia Luis Donaldo Colosio, de San Pedro.

Según la versión de algunas vecinas, es un perro callejero muy agresivo y el niño, quien fue identificado como Francisco Javier, se encontraba afuera del domicilio comiendo un pedazo de pan, cuando probablemente por quitarle la comida, el perro se le fue encima, mordiéndolo en varias partes del cuerpo provocándole una grave lesión en la mejilla derecha.

Las señoras manifestaron que tras el percance llamaron a Cruz Roja, pero debido a la demora optaron por trasladarlo pos sus propios medios al Hospital General del municipio mencionado.

Ya que el animal prácticamente le "arrancó un pedazo de carne" del rostro y tenía lesiones en la cabeza, fue necesario su traslado al Hospital General de Torreón, pero para poderlo llevarlo en la ambulancia de la benemérita institución, el costo era de 800 pesos, por lo que solicitaron el apoyo al DIF y aportó la mitad para que fuera trasladado.

Expresaron que ellos mismos neutralizaron al animal y lo amarraron en el patio de uno de los domicilios, llegaron agentes de Seguridad Pública, pero les dijeron que no podían llevarse al can, pues la dependencia indicada era Control Canino, por lo que también dieron parte, incluso llenaron una hoja, donde se externaba la situación, pero hoy al medio día todavía no acudían .