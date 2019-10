Kylie Jenner recrea icónico beso de Britney y Madonna con su mejor amiga

Kylie Jenner sigue dando de qué hablar, pero esta vez no por su relación con el padre de su hija Travis Scott, con quien terminó hace unas semanas, sino por protagonizar junto a su mejor amiga Anastasia Karanikolaou un video donde recrean el icónico beso entre Britney Spears y Madonna durante los MTV Video Music Awards de 2003.

La reina del Lip Kit se transformó en Madonna y su mejor amiga en Britney Spears para acudir a una fiesta de disfraces este fin de semana.

La menor de las Jenner, utilizó una peluca rubia, lápiz labial rojo y un traje negro similar al que usó “La Reina del Pop” durante aquella presentación, mientras que Anastasia lució un corsé blanco con una falda de olanes y guantes a juego.

Sin embargo, no bastó para Kylie replicar el look de la cantante, por lo que su caracterización fue más allá y decidió besar a su “Britney” simulando el que se dieron Madonna y Spears en el escenario del Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York, mientras bailaba el tema Like a Virgin.

La estrella de reality de 22 años, se caracteriza por usar increíbles disfraces para la temporada de Halloween, ya sea por su imitación como Christina Aguilera en Dirty o como Capitana Marvel.