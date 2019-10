¿Selena Gomez traicionó a su amiga Taylor Swift?

En medio de la promoción de sus dos primeros sencillos, Selena Gomez se tomó el tiempo para deleitar a sus fans con una fotografía en la que aparece frente al espejo luciendo un sensual body negro de SKIMS, marca de Kim Kardashian, que compartió en sus historias para posteriormente eliminarla.

En la imagen, aparece la artista luciendo una faja negra con abertura de corazón de la marca de fajas SKIMS.

“Legítimo. Extremadamente cómodo”, escribió la cantante en la instantánea, a su vez etiquetó la marca de Kim Kardashian.

Sin embargo, la celebridad optó por eliminar la publicación en la cual promocionaba la marca de la enemiga de Taylor Swift, por lo que al parecer Selena lo pensó mejor y decidió demostrarle su apoyo a su mejor amiga.

Tras borrar dicha imagen, los usuarios no entendieron la razón, hasta que Gomez posteó uno nuevo, también en sus historias, donde aparece a lado de la intérprete de You Need To Calm Down con un mensaje.

“Estoy contigo hasta el final.. Moriría por ella. Gracias por estar a mi lado por siempre. Me has enseñado mucho, has caminado todo esto conmigo, te has quedado y me recuerdas ser un mejor ser humano. Estoy de tu lado de por vida”, aseguró Selena a Swift, con quien mantiene una estrecha amistad.

Cabe mencionar, que Taylor mantiene una rivalidad de años con la estrella de Keeping Up With The Kardashians y su marido el rapero Kanye West.