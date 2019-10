No lo voy a negar, me asusté muchísimo: Fernando del Solar sobre diagnóstico

El pasado jueves, Fernando del Solar sorprendió a todos al anunciar su salida del programa Venga la Alegría durante la emisión del matutino, debido a problemas de salud.

En una entrevista con la revista TVNotas, el conductor habló de su condición y los motivos que lo orillaron a abandonar la producción de TVAzteca, aclarando que nada tiene que ver con el cáncer sino con los efectos secundarios de éste.

“Nada tiene que ver con la complicación de hace unos años (refiriéndose al cáncer), pero sí con los efectos secundarios; ¿a qué me refiero?, a que después de tantas quimios y tantos químicos que me dieron, nos dimos cuenta de que traigo el hígado con metales pesados”, señaló.

Del Solar explicó que su salud decayó debido a la fuerte carga de trabajo, lo que provocó que su sistema inmunológico bajara al igual que su hígado dejó de funcionar.

“Nos dimos cuenta de que el sistema inmunológico bajó y el hígado no estaba procesando los alimentos y tampoco jalaba los nutrientes”, indicó.

Esto se debió a que su órgano estaba intoxicado, reveló. Motivo por el cual le indicaron bajar el ritmo de trabajo y comer a sus horas con una dieta estricta, además de que se deberá someter a un tratamiento de desintoxicación, pero aclaró que no es nada grave.

Fernando reveló a la publicación que se asustó mucho al ver que su organismo no estaba reaccionando.

“Cuando pasaron varios días y vi que algo estaba pasando, no lo voy a negar, me asusté muchísimo, y ese mismo miedo también hizo en mí un efecto y comencé a bajar de peso”.

“Decía: ‘¿Otra vez será...?’; me invadieron todos los miedos y demonios que en aquellos tiempos tenía; era como: ¿Por qué después de estar bien en todos los aspectos, llega un golpe así? Por eso me tardé dos semanas en hacerme los estudios, porque la verdad no quería que me dijeran: ‘Regresó lo malo’ (cáncer) ; pero bendito Dios no fue eso, ¡estoy limpio!, ¡el resultado fue fantástico!”, declaró.