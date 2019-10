Contexto lagunero

La riqueza minera comprobada de México es muy vasta, el 70% del territorio nacional puede contener yacimientos minerales. La minería suministra materias primas para, prácticamente, todos los sectores industriales, genera empleos bien remunerados, aporta grandes sumas de dinero como impuestos para los gobiernos, y es una de las principales palancas de desarrollo socioeconómico.

Sin embargo, la imagen de la minería está muy distorsionada, el común de la gente no sabe que la minería tiene excelentes practicas mineras de clase mundial. La minería en México cumple con todos los estándares internacionales igual que países como Chile, Perú, Canadá y Australia. Pero no se ha sabido explicar a la sociedad cómo funciona la minería y de que se trata la minería.

La sociedad, los medios de comunicación y también el Estado, tienen una visión negativa de la minería. Y ello tiene mucho que ver el “cómo” ha comunicado el sector minero su actividad. El activismo y la conciencia social ha contribuido para que la minería se ponga las pilas para convivir y garantizar una operación sustentable y en armonía con las comunidades en donde opera.

La minería es un negocio en el que las inversiones se recuperan a muy largo plazo, ocupa solo el 0.012% de la superficie de México. De cada 100 proyectos mineros, 100 son susceptibles de exploración, 10 llegan a exploración avanzada y solo 1 se convierte en mina. Por otra parte, la minería enfrenta los siguientes riesgos: largos períodos de maduración -exploración de 5 a 20 años-, altas inversiones en millones de dólares con compromisos de financiamiento a largo plazo, riesgos técnicos y precios cíclicos.

La minería da empleo a 385, 205 personas y empleo indirecto a casi 2.3 millones de personas -datos a Julio de 2019-, con presencia y beneficios del Fondo Minero para 212 municipios en 25 estados. Es la palanca de desarrollo socio económico más importante en la historia del país y representa el 2.4% del PIB Nacional y 8.2% del PIB Industrial.

México es un país muy importante como productor de minerales a nivel mundial: Primer lugar en producción de plata, segundo en fluorita y celestita, tercero en sulfato de sodio, cuarto en bismuto, quinto en molibdeno y plomo, sexto en cadmio, diatomita, zinc y sulfato de magnesio, séptimo en varita y cal, octavo en oro y yeso, noveno en cobre y grafito y decimo en manganeso.

El sector minero aporta $33, 977 millones de pesos en ISR, por derechos $9, 176 millones de pesos, al Fondo Minero $3, 040 millonesen inversiones a favor del medio ambiente y de desarrollo social $3, 626 millones. La inversión total en minería fue de $4, 897 millones de dólares -13.8% más que en 2017, pero casi 40% menos que en 2012. Y en inversión en exploración minera $446 millones de dólares y paga salarios 32% arriba del PN.

En México hay 182 áreas naturales protegidas (ANP) que representan 90.8 millones de hectáreas. En este tipo de áreas solo operan, bajo estrictas medidas de operación, 2 unidades mineras: El Boleo y Exportadora de Sal.Las concesiones mineras en ANP requieren autorización de la CONANP -Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas- (Artículo 20 de la Ley Minera).Con el apoyo de la CONCAMIN -Confederación de Cámaras Industriales- se logró el compromiso de la Presidencia de la República, para establecer una Mesa de Minería para analizar las necesidades del sector y tratar de impulsar su crecimiento sustentable y seguro. En esta Mesa, se analizará lo siguiente: Situación Fiscal. Situación Regulatoria, Compromiso Social. Compromiso Ambiental y Compromiso de Inversiones para apoyar el desarrollo económico.

En México se requiere una política pública que sea promotora del aprovechamiento de la riqueza geológica que tiene el país y que puede generar confianza entre los inversionistas: a) Garantizar la actividad minera en ANP siempre y cuando no se trate de áreas núcleo, b) No limitar la actividad a cielo abierto, asegurando que se cumpla con el plan de cierre y remediación establecido en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), c) Vigilancia ante actividades sindicalistas que pretendan desequilibrar la paz labora y que no sean resultado de una genuina inconformidad laboral de los trabajadores y d) Coordinación en el Poder Legislativo para evitar que se emitan iniciativas de ley que atenten contra la minería sin razón.

Algunos trámites para abrir operaciones mineras toman tiempos muy exagerados para definirse, por ello se requiere transparencia y certidumbre en plazos de trámites y obtención de permisos relacionados con la actividad minera y la simplificación de la sobre regulación existente. Además, promover la imagen de un sector moderno, competitivo, socialmente responsable y cuidadoso del medio ambiente.

Se requiere difundirla verdadera imagen de la minería, su compromiso social, su cuidado del medio ambiente y la generación de empleos dignos, seguros y bien remunerados, así como la contribución con el pago de impuestos y derechos. Importante mencionar que la inclusión de la mujer en la minería a nivel mundial es de 15%, en nuestro país, aun con un largo camino por recorrer, es de 17%.

[email protected]