Para mi la retórica entre otros significados, la describo “como el arte de hablar o escribir con el fin de deleitar, conmover a quienes se dirige”.

En mi opinión reconozco que el presidente López Obrador ha sido consistente y fiel a su convicción personal desde su época de candidato y hoy remarca y trata de sacar sus proyectos que están enmarcados dentro de la llamada Cuarta Transformación; no es necesario de que algunos de sus proyectos tienen un afán de justicia y equidad que enmarcan su personal manera de gobernar, sin embargo también en su corta estancia en el poder existen hierros cometidos por su afán de actuar en forma directa y como ya lo he expresado en otras oportunidades al parecer la gran mayoría de quienes integran su gabinete solo siguen sus instrucciones y al parecer, no hay manera de recomendar acciones diferentes a las que el dicta.

Reconociendo que una gran cantidad de los problemas en el gobierno son herencia en décadas que se acumularon y fueron perjudiciales para el país, de todas maneras la formación de un nuevo programa social y económico no se puede basar con un rompimiento total de parte de nuestra historia incluso un nuevo programa social del cual opino favorable no debe implementarse por imposición y en forma unilateral con todo y que sean bien intencionadas debe ser acompañado de un cuidadoso plan económico que hasta el momento se ve errático y apresurado en las decisiones, por ello continuamente a todos los niveles en la opinión de la sociedad provoca inseguridad e incertidumbre como lo demuestran también los recortes que en el crecimiento del país han venido realizando las Firmas Calificadoras ante el aparente desapego de nuestro presidente a tales advertencias del camino a seguir.

Es necesario un verdadero plan de desarrollo en todos los ordenes pero que sea incluyente es decir atendiendo y auscultando a especialistas en sus áreas, empresarios de diferentes niveles que se interesen por la marcha del país, consciente de que existen casos irrefutables de que algunos de ellos que han salido beneficiados sistemáticamente quisieran que todo siguiera igual; de ahí que López Obrador quiera marcar las diferencias y su consistente descalificación al neoliberalismo remarcando la corrupción y la concentración de la riqueza que ha propiciado una desigualdad que tampoco conviene eludir por la pobreza de tantos millones de mexicanos.

Solo que en mi concepto AMLO al criticar abiertamente y principalmente en las conferencias mañaneras se ha referido a diferentes personajes lo cual solo motiva inconformidades y divisiones que en estas épocas no conviene provocar; de lo anterior se me ocurre hacer una comparación con lo que está sucediendo en Chile por ejemplo, que de una decisión presidencial que pudiera ser no tan relevante está provocando una convulsión social que hasta el momento no se a podido contener pero se percibe una inconformidad o hartazgo cuyo epicentro viene de la clase media o hacia el siguiente escalón social, lo cual debe de servirnos como experiencia ya que dicho país era un referente del manejo económico y social.

Por lo anterior se debe dejar la retórica por acciones o propuestas convincentes pero incluyentes evitando respaldar solo a algunos sectores, se requiere unidad y empeño incluyente de todos los sectores económicos y sociales de nuestro país; lo anterior no es una ocurrencia de un servidor es lo que el consenso social está pidiendo se requiere la colaboración y el talento de muchos para lo cual retomo frases que expresara en su momento Matias Romero “ el Porfiriato en su mejor momento , no expreso la visión liberal ni la conservadora del siglo XIX sino una síntesis de ambas” entonces “cuando el papel de la desigualdad, de la concentración de la riqueza, como el factor material y anímico incuba el fracaso de una estrategia de desarrollo, crecen las tensiones y se pierde la representatividad y el consenso se resquebraja”.