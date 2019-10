Thibaut Courtois, vital en llegada de Eden Hazard

El futbolista belga Eden Hazard dio a conocer detalles de cómo se logró su pase al Real Madrid, a inicios de la temporada, y destacó que su compatriota Thibaut Courtois influyó en su decisión para firmar su traspaso.

"Courtois es alguien a quien conozco bien y en el que confío. Él siempre me decía que era el mejor club. Hablé con Florentino y me dijo que me esperaba en el Madrid. Después también hablé con Luka Modric y sentí que todos me querían ver ya en el Real Madrid. Y por fin se cumplió", declaró para Real Madrid TV.

La Liga de Campeones de Europa es uno de los máximos deseos para Hazard, quien sueña con ganarla y ve en el conjunto "merengue" la oportunidad, ya que con el Chelsea de Inglaterra siempre se le negó la "Orejona".

"La Champions League es importante. En Londres solo llegué una vez a semifinales. El Chelsea ganó su única Champions el año anterior a que llegara yo. Es complicado ganar la Champions, pero estoy aquí para ganarla", agregó.

1 GOL ha logrado anotar el jugador belga desde su llegada al conjunto español.

Por último, el nuevo "7" del Madrid habló de la responsabilidad que conlleva portar dicho dorsal, y es que, aunque asegura no pensar en ello cuando sale al campo, la historia que tiene ese número podría pesarle a cualquiera.

"Cuando estoy en el campo no pienso en el 7 que llevo a la espalda. No es fácil llevar ese número después de Cristiano. También lo llevó Raúl... Juego por esta camiseta", aseguró.

Y en este sentido afirmó que "cuando entro al Bernabéu soy feliz. Es jugar en el mejor club del mundo. Vamos a darlo todo. Al final de la temporada tenemos que levantar algún título. Quiero ganar partidos y que todo salga bien".