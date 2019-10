Desconocen asignación presupuestal para 2020 en San Pedro

No hay ningún canal de comunicación con el Gobierno federal, por lo que hay incertidumbre, sobre lo que va a pasar con los programas para el 2020 y por lo tanto los municipios no pueden hacer ninguna planeación de obras, pues no se sabe nada sobre el presupuesto que se les va a destinar.

Lo anterior lo dio a conocer la alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado Falcón, quien recordó que en el 2018 se trabajó con un presupuesto de 290 millones de pesos, en el 2019 se pudo trabajar más o menos igual, pues fueron 296 millones de pesos, pero en este 2020 no se puede ni siquiera hacer una planeación partiendo de ese cantidad, puesto que todas las ventanillas de los programas están cerradas y a la fecha no se sabe absolutamente nada. Expuso que la mayor preocupación es el que no se tenga presupuesto para la seguridad, pues ningún municipio del país tiene capacidad para enfrentar con recursos propios ese tema. Dijo que este año y después de tocar puertas, lograron que los volvieran a integrar al Fortaseg, aunque hubo municipios que quedaron fuera y el Estado tuvo que apoyarlos con patrullas y equipamiento, pero no se sabe que va a pasar el año que entra. "Yo creo que la palabra que nos describe a todos los municipios del país es incertidumbre. No sabemos si vamos a tener recursos en materia de seguridad, si vamos a tener esos recursos o si los van a disminuir, no sabemos cómo vienen los recursos para infraestructura educativa, de las participaciones para cada municipio". Mencionó que han escuchado que habrá un recorte en las participaciones si no hay recaudación, lo cual es preocupante, pues en el caso de San Pedro, los ingresos propios son muy pocos, no alcanzan ni siquiera los 20 millones de pesos. "Cuando la incertidumbre nos alcanza a todos, la traducción es que faltan los canales de comunicación. Ya estamos a octubre y estamos por terminar el año y los proyectos se metían antes, porque las participaciones empezaban a llegar en febrero o marzo y hoy todas las ventanilla están cerradas. Vas a la Cámara de Diputados, en donde antes metías tus proyectos, incluso hasta te capacitaban y ahora hay un letrero que dice que este año no están autorizados a recibir proyectos, ni para estados ni para municipios". Reiteró que falta comunicación de la federación hacia los estados y de los estados hacia los municipio y si se tuviera esa información, ya se estaría viendo cómo van a planear los proyectos para el año que entra. "Yo por ejemplo, estoy haciendo una planeación con el mismo presupuesto que recibí este año, que fue más o menos de 296 millones de pesos, pero si luego resulta que nos dan menos que esa cantidad, cómo le vamos a hacer, se nos complica mucho, porque habrá menor desarrollo en el municipio".