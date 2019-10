'Candados dificultan cobertura de docentes'

El secretario de Educación de Durango, Rubén Calderón Luján, reconoció que faltan docentes en educación básica porque, por un lado, las nuevas leyes cada día tienen más "candados" en toda la estructura y, por el otro, hay una demora cuando al profesor no le gusta el área y regresa.

Señaló que esto no debe pasar de un tres por ciento en todo el estado, de un universo de 35 mil docentes.

Calderón Luján dijo que la cobertura de docentes es una problemática relacionada con las nuevas leyes, que cada día tienen más candados en toda la estructura, de modo que envió a una comisión a la Ciudad de México para estudiar lo relativo al FONE y los lineamientos que se emitieron la semana pasada para trabajar en ello, a fin de no tener tanto problema en la asignación de maestros.

"Teníamos mil 500 maestros que no se les había pagado, entonces estaban los K1, que se pagaron, fueron 291, hoy (ayer) se van a pagar 800, van a estar pagados totalmente mil 100 y en el resto de la semana se destrabaran los 400 que están pendientes", expuso el secretario de Educación.

Dijo que en aulas faltan, además, porque hay veces en que se va el maestro, no le gusta el área y regresa, entonces "de aquí a que llega a conocimiento de la Secretaría, lleva tiempo".

El funcionario estatal de Durango señaló que el porcentaje no pasa de un tres por ciento en todo el estado e indicó que tanto los directores de básica A como B deben trabajar en este tema.

Por otra parte, el funcionario estatal dijo que dentro el programa La Escuela es Nuestra, el Gobierno federal hizo la asignación, a través de la Secretaría de Bienestar, y el Gobierno del estado nada tuvo que ver, de modo que se tomó en primer lugar a las escuelas de la zona indígena, y en segundo las más precarias.

"Son 800 en todo el estado y cerca de 200 en La Laguna", manifestó Calderón Luján.

"Yo si quiero que tengamos muy claro que la educación es de todo el estado, no es por regiones, el Gobierno federal tomó como parámetro las escuelas indígenas, que son las más pobres, no tienen aulas, no tienen sanitarios, no tienen butacas, están sentados en piedras, hay lugares donde un maestro atiende a 179 niños", dijo el funcionario.

El secretario de Educación insistió en que "siempre he sido un convencido de que Durango es uno solo".