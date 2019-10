Hallan inconsistencias en proceso sindical

El Tribunal Laboral Burocrático del Estado de Durango ha solicitado información al Ayuntamiento de Gómez Palacio para respaldar el proceso de sindicalización de 30 personas, documentación que se tiene que presentar, pues se han detectado algunas inconsistencias y los representantes del sindicato deberán comparecer para subsanar la documentación respecto a la antigüedad y escalafón de cada persona.

El síndico del Ayuntamiento, Omar Castañeda González, dijo que si el Tribunal lo determina, se procederá a la sindicalización de esos trabajadores, pero quienes no sean sujetos no lo serán, pues indicó que no es un tema de capricho en el Municipio, sino de legalidad.

El funcionario sostuvo una reunión informativa ayer con un grupo de alrededor de 50 sindicalizados del Ayuntamiento, quienes reprocharon que se hubiese buscado integrar al gremio a dos exempleados de confianza de la anterior administración municipal, que eran directores de Atención Ciudadana y Desarrollo Social, Héctor Hernández y Víctor Habib, respectivamente.

"Es un tema ilegal e inmoral que se quiera sindicalizar a personas por encima de gente que ha estado esperando años por este proceso", dijo.

Entre los acuerdos a los que llegaron, se indicó que se formará una mesa de trabajo para solventar algunas necesidades del sindicato que tienen referente a su contrato colectivo de trabajo, pero que se han visto un poco detenidos debido al tema presupuestal.

"Ha estado fluyendo, la mayor cantidad de obligaciones que tenemos con el sindicato las hemos ido subsanando, quedan algunas cosas pequeñas para el mes de noviembre, que esperamos estar en tiempo y forma, y el tema de las personas que están en proceso de sindicalización, pues se va a hacer la revisión; ellos están de acuerdo, la mesa del sindicato y los trabajadores, en que hay personas que no cubren lo del contrato colectivo", dijo Castañeda.

Señaló que ayer mismo se reunirían para revisar los expedientes que acrediten la posibilidad de sindicalización de las personas y mañana miércoles habrá una reunión formal del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Gómez Palacio con la presidenta municipal, Marina Vitela Rodríguez.

Como se informó en El Siglo de Torreón, el Tribunal dio a conocer el fallo en contra de la sindicalización de 31 extrabajadores de confianza del anterior Gobierno, incluidos dos exdirectores, Héctor Hernández y Víctor Habib, de Atención Ciudadana y de Desarrollo Social.

Se informó que la cancelación de la sindicalización constituye una parte de las acciones de la actual administración municipal para proteger los recursos públicos de los gomezpalatinos, ya que constituía un fuerte golpe a las finanzas municipales.

La alcaldesa declaró en su momento que el Ayuntamiento de Gómez Palacio no solicitó la revisión de la sindicalización de extrabajadores que formaron parte de la anterior administración municipal.

La edil dijo que no fue ella quien pidió la revisión del Tribunal en este caso, sin embargo, indicó que había gente inconforme con esta situación en el propio sindicato, por lo que expuso que los tribunales son el espacio adecuado para dirimir este tipo de situaciones.