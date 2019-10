Homicida se entrega en canal de televisión

El presunto homicida de Marlén Gabriela "N", encontrada muerta en un hotel el domingo, se entregó en un canal de televisión local la tarde de ayer lunes.

Ricardo "N" acudió a las instalaciones de la empresa de comunicación para admitir que intervino en la muerte de la mujer de 42 años de edad, con quien sostenía relaciones sexuales sadomasoquistas, las cuales "se salieron de control", según sus primeras declaraciones.

El presunto responsable del homicidio relató que llevaba algún tiempo practicando la hipoxifilia o asfixia erótica junto con la hoy occisa, una actividad que el sábado realizaban cuando la víctima murió.

Incluso aseguró que intentó auxiliarla y "revivirla", pero al ver que no reaccionaba, salió del hotel.

"Se nos salió de control con las consecuencias ya sabidas, me quedé un rato en el hotel esperando, pero como que caí en shock, no sabía si gritar, correr, quise ver si podía revivirla, hacerla volver en sí y cuando vi que no había manera me salí", dijo al reportero. De esta forma el presunto homicida pidió a las autoridades que "respeten esta declaración", ya que según él, el homicidio fue accidental.

Al canal de televisión local acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes trasladaron al hombre ante el Agente del Ministerio Público.