Destaca México en innovación, asegura Microsoft

Microsoft y la firma de análisis DuckerFrontier sostienen que México es el país número uno de América Latina en atender temas de ciberseguridad, destacando que el país se encuentra preparado para el manejo de datos y la protección de estos. Además, destacan que el sector público refleja una genuina preocupación por los temas tecnológicos.

De esta manera, nuestro país ocupa el segundo lugar en innovación de la región, debido a la gran capacidad creativa y la apertura que tiene con el comercio internacional, permitiendo importar tecnología relevante. Lo anterior forma parte del estudio "AI and Job Reskilling. The Opportunity and Challenge Ahead of Us in Mexico".

En el marco de la visita al país de Brad Smith, presidente y director Jurídico de Microsoft, se presentó la citada investigación en la que también se destaca que México, al lograr una cierta cantidad de adopción de soluciones creadas a partir de inteligencia artificial, alcanzaría un crecimiento económico de casi el doble de las expectativas actuales que se tienen para 2030. Esto es 4.6% anual, que sería el mismo nivel al que China crece hoy en día.

Sin embargo, dentro de un escenario propicio, donde la inteligencia artificial impere en los desarrollos de la mayoría de los sectores del país, el crecimiento podría alcanzar cifras de alrededor del 6.4%.

"Con la adopción y entendimiento de la inteligencia artificial, es posible obtener el doble de crecimiento. Este porcentaje le supondría al gobierno un nivel de ingresos fiscales mucho mayor del que percibe en estos momentos. Por parte de las empresas es lo mismo pues, a su nivel, podrían hasta cuadriplicar la productividad. Lo anterior significaría una mejora en los costos de inversión y ganancias", comentó Pablo González, representante de la empresa DuckerFrontier.

Dentro del estudio, también han destacado que hay diversas áreas donde el gobierno mexicano debe trabajar con más intensidad, específicamente las que involucran la capacitación y el acceso a nuevas tecnologías.