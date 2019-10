Mal año para los productores de nuez

Para los productores de nuez del municipio de San Pedro, este año es complicado, pues debido a que faltó agua y por las condiciones climatológicas, hay una disminución de aproximadamente un 40 por ciento en el rendimiento de las producción, además de que el precio está bajo.

Manifestaron que como en otros productos, los comercializadores quieren pagar a como ellos quieren y a ellos les compran entre 50 y 65 pesos por kilo, pero lo ideal sería que les dieran 75 pesos.

"Este año si hay compradores, pero lo que no hay es precio, pero también este año también la calidad bajó bastante, porque faltó agua a los nogales y las inclemencias del tiempo también afectaron y el fruto no se desarrolló y no hay rendimiento en la productividad, por ejemplo si vendes en almendra (sin cáscara), le vienes sacando más o menos 40 por ciento menos que en otros años", dijo un productor del ejido San Miguel.

El entrevistado mencionó que otra situación que también les "pegó" este año fueron los aranceles que impuso China a Estados Unidos, pues es un producto que los americanos llevan hacia el país asiático, pero resulta que es producto que compran en México y al final quienes pagan esa "guerra" comercial que hay entre las dos potencias son ellos.

Incluso hay un ofrecimiento de un empresario que se acercó con la Secretaria de Agricultura del Estado para comprar varias toneladas, en 75 pesos, pero dijo que hay escepticismo, pues "parece muy buena la oferta, pero habría que ver bajo qué condiciones les reciben y pagan el producto".

También en la dependencia estatal se les dijo que están buscando establecer canales de comercialización directamente con China y de ser así sería muy beneficioso, pero repitió que habría que esperar que realmente se concrete.

Factores