Pablo Montero, listo para participar en el triatlón Xel-Há 2019

Además de participar en la telenovela Soltero con hijas, interpretando al personaje de "Rodrigo", Pablo Montero se encuentra en etapa de preparación para competir en el triatlón Xel-Há 2019 que se llevará a cabo el domingo 17 de noviembre en la Riviera Maya.

El actor habló con Notimex durante uno de los descansos de las grabaciones de dicha telenovela, para compartir detalles de su participación en la justa deportiva en la que estará acompañado de Marcos Velázquez, atleta con discapacidad visual, con quien ha formado una dupla que está dispuesta a lograr un buen lugar en la competencia.

“Marcos es un deportista de alto rendimiento y es mi físicoterapeuta, en una ocasión que me estaba dando terapia en la rodilla me comentó de la competencia, en ese momento yo me estaba preparando para el Iron Man que fue el 29 de septiembre pasado y ahí me invitó a ser su guía”, comparte el también cantante quien está sometido a un programa de entrenamiento riguroso para estar al nivel de su compañero, quien tiene amplia experiencia en este tipo de retos deportivos.

“Lo conocí por medio de un amigo que también es maratonista", expresó Montero, quien confesó además que ser parte de este triatlón y en pareja lo hace experimentar una sensación especial, "ahora estoy siendo guía que es mucha la responsabilidad, en muchos deportes se trabaja en equipo, acabo de competir en Iron Man y fueron relevos en equipo, el eslogan que utilizamos es ´En equipo logramos todo´”.

Vivir esta experiencia de resistencia y aguante físico al lado de Marcos Velázquez ha sido para Pablo Montero, según comentó, un aprendizaje, pues el atleta le ha enseñado a vencer lo que él creía que son sus límites, lección que le ha transmitido a su vez a sus hijos.

“Trato de que mis hijos estén en los entrenamientos para que tengan un buen ejemplo tanto en lo deportivo como en el apoyo que se puede dar a las personas que lo necesitan”.

Marcos Velázquez perdió la vista a los 14 años después de un accidente en el que se le desprendió la retina y comenzó a nadar a los 36 para luego iniciar su entrenamiento de alto rendimiento. Hoy día ha participado en más de una veintena de triatlones y en cuatro maratones de la Ciudad de México.