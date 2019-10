Jorge Salinas tendrá cambio radical en 'Sexo, pudor y lágrimas 2'

El actor Jorge Salinas adelantó que su personaje sufrirá un cambio radical en la secuela de la película mexicana Sexo, pudor y lágrimas, que iniciará su rodaje en febrero de 2020, bajo la dirección de Alonso Iñiguez.

“Además de emocionarme esta segunda parte, me pone muy nervioso por lo que ha pasado con ‘Miguel’, 20 años después. Todos los cambios son buenos y el suyo es radical. Le hacía falta un jalón de orejas de parte de la vida y se lo dieron”, adelantó.

Dijo que participar en esta producción que, en su momento, se colocó como el tercer filme más taquillero del llamado Nuevo Cine Mexicano, y permaneció unas 27 semanas en cartelera, fue un parteaguas en su carrera.

“Sobre todo, me dio la apertura para ingresar al cine, me permitió hacer teatro y continuar en televisión. Hoy tengo la fortuna de ser una persona que está en el gusto de los directores y del público para cualquier interpretación. Es un compromiso durísimo, pero lo agradezco mucho”.

En ´Sexo, pudor y lágrimas´, hay una escena de cama estelarizada por “Miguel” y “Andrea” (Cecilia Suárez). Al concluir el acto sexual, “Miguel” se dirige hacia donde se encuentra su amiga “María” (Mónica Dionne) mostrándose con un desnudo frontal antes de colocarse una bata de baño.

Jorge Salinas prefiere no abundar en detalles acerca de si volverá a quitarse la ropa, pues argumenta que dependerá del productor si las escenas serán clasificación B o C y él se adaptará a lo que dicte el libreto.

Sabe que desnudarse podría complacer a muchas de sus seguidoras, sin embargo, el galán de telenovelas cree que se debe ser incluyente con las nuevas generaciones, pues quizá los millennialls quieran ver otra cosa.

Aunque Antonio Serrano dirigió Sexo, pudor y lágrimas, que se estrenó en 1999, esta vez estará al frente Alonso Iñiguez, para quien será su ópera prima. “Es un chavo con buenas ideas y tiene todo el apoyo tanto del elenco como de la producción”.

En la segunda parte también actuarán Cecilia Suárez, Susana Zabaleta, Mónica Dionne, Víctor Huggo Martín y José Ángel Bichir, quien hará al que fue hijo de “Tomás” (Demian Bichir).

Mientras inicia la filmación de esta película, Jorge Salinas actúa en la telenovela Te doy la vida, una producción de Lucero Suárez en la que interpreta a “Ernesto”, un hombre infértil que adopta un niño junto a su esposa, a quien encarna Eva Cedeño.

“Me mueve, me motiva y me emociona ser parte de un proyecto tan lleno de amor. Cuando adoptas a alguien es porque la vida te impidió ser papá. Mi personaje está enamorado, da la vida por su hijo pero, lamentablemente, no lo vas a salvar”.

Comentó que está en favor de la adopción; incluso, siendo padre, pensó en hacerlo pero analizó que el tiempo que le daría no iba a ser el suficiente.

“Puedes trabajar siempre y procurar una vida digna para todos, pero la calidad de tiempo, el amor que le das (a un hijo), es lo único que importa, sobre todo en los primeros años. Si no puedes dar eso, entonces, para qué eres papá. Es muy importante planear un embarazo”.