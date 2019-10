Ya está disponible la actualización iOS 13.2 y llega con atractivas novedades

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de esta actualización, es la integración del modo Deep Fusion, disponible para iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max, tecnología con la que cuentan únicamente los teléfonos A13 Bionic y con la que es posible reducir el ruido en fotografías con poca luz.

The thing about the iPhone 11 camera is that you can just throw any subject and any lighting at it and it just... copes. Really looking forward to the iOS 13.2 Deep Fusion update now 8-) pic.twitter.com/0oI8qX19oD