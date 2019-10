Con video, Disney revela fecha de llegada de Los Simpsons a su plataforma

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter de un minuto de duración, Disney+ muestra a los integrantes de la amarilla familia disfrazados de personajes de las distintas marcas que le pertenecen a Disney, realizando un crossover cinematográfico de Marvel y Star Wars.

Junto al clip, donde Homero porta el traje de “Iron Man”, Maggie está vestida de “Yoda”, Marge es “Bo Peep” la pastorcita de Toy Story, Lisa como “Elsa” de Frozen y Bart disfrazado de “Mickey Mouse”, Disney revela su fecha de llegada a la plataforma que será el próximo 12 de Noviembre.

“Ahora, todo mundo sonríe. The Simpsons llegarán a #DisneyPlus. Comenzará a partir del 12 de noviembre“, titula la publicación.

Now, everybody smile. @TheSimpsons are coming to #DisneyPlus. Start streaming November 12. pic.twitter.com/M8zTYmELb7