Andy Ruiz ayuda a una persona a empujar su auto

En un video que circula en redes sociales se puede apreciar cómo el campeón mexicoamericano y otro boxeador, Anthony Garnica, ayudan a empujar el carro, mientras el propietario del vehículo tomaba el volante y lo orillaba cerca de una banqueta.

Las imágenes fueron captadas por otro de los acompañantes de Ruiz, quien coincidentemente se trasladaba por esa vía cuando vio al conductor en apuros. Ruiz enfrentará el 7 de diciembre en Arabia Saudita, en la denominada “Batalla de las Dunas” que significará la revancha entre ambos peleadores.

Unified heavyweight champion of the world @Andy_destroyer1 helping a stranger push their car to safety pic.twitter.com/Vi1fZcOHEy