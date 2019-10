Yanet García y Jen Selter lucen sus retaguardias en rutina de ejercicios

Yanet García y Jen Selter enamoraron al público al realizar un duo en sus rutinas de ejercicio, donde ambas lucieron sus trabajados glúteos.

Según se aprecia en el material compartido por 'la chica del clima' en Instagram, ambas realizaron los ejercicios para fortalecer sus muslos y posaderas, frente a frente mientras se tomaban de las manos.

"Esta es la primera colaboración que hago en línea y me hizo recordar años atrás cuando no tenía nada y trabajaba desde mi pueblo en México ( Santiago) y veía el crecimiento enorme de Jen Selter hasta convertirse en la sensación más grande del mundo. Ella se convirtió en mi fuente de inspiración. Me dije a mi misma algún día haré una colaboración con ella y ese día llego después de 5 años", escribió García en la publicación.