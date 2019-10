Renueva EUA protección temporal para salvadoreños

Bukele compartió un video en Twitter donde se ve al embajador estadounidense en El Salvador, Ronald Douglas Johnson, diciendo que los dos países firmaron el acuerdo para extender un año el programa conocido como TPS por sus siglas en inglés.

El estatus protege temporalmente de la deportación a los salvadoreños que radican en Estados Unidos.

La medida “es en reconocimiento de los logros y el buen trabajo del gobierno de Nayib Bukele", dice Johnson en el video.

Un juez federal en Estados Unidos impidió el intento del gobierno estadounidense de poner fin al TPS para salvadoreños y ciudadanos de otros países. El Salvador recientemente llegó a un acuerdo con Estados Unidos para limitar la migración ilegal.

Estados Unidos inicialmente otorgó el TPS a los salvadoreños que huyeron de su país tras los terremotos del 2001.

Decían que era imposible. Que el Gobierno Salvadoreño no podía hacer nada. Pero nosotros sabíamos que nuestros aliados no nos dejarían solos.



No quisimos compartirlo antes porque podíamos entorpecer las conversaciones.



Pero después de todo, gracias a Dios, el TPS se logró. pic.twitter.com/xKF77r13cS