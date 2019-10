Las diez mejores películas de Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix se encuentra de cumpleaños festejando sus 45 años, suceso que celebran sus seguidores recordando algunas de sus mejores actuaciones en las películas en las que ha trabajado.

Nacido en 1974 en San Juan, Puerto Rico, el actor estadounidense se ha convertido en una figura importante en el mundo del cine gracias a sus actuaciones desde que comenzó su carrera actoral en 1982, participando en más de 30 producciones cinematográficas.

Su compromiso con sus proyectos se nota en la forma en que se mete de lleno en sus personajes y su desempeño le han hecho merecedor de los aplausos del público y de la crítica.

Estas son algunas de sus 10 mejores películas, hasta ahora.

Her

Esta increíble historia se crece tanto de su temática (la dependencia tecnológica, la soledad y las relaciones humanas), como de la habilidad del director Spike Jonze, así como el fantástico elenco que la conforma, liderados por un Phoenix que presenta a un hombre tan apasionado como frágil.

Joker

Su actuación es claramente sobresaliente, enigmática, misteriosa y matizada. No es un personaje que se corrompe por la maldad, sino un humano en crisis producto de sus circunstancias y contexto. La historia en sí no llama a la violencia, llama a cambiar antes de que la violencia llegue a suceder.

The Master

Después de una breve pausa en su carrera el actor regresó a la pantalla con este fantástico trabajo sobre religión, fe, control y poder. Paul Thomas Anderson, el director, se basó aparentemente en la cienciología. Aquí Phoenix es un veterano que se vuelve seguidor de una extraña religión.

Walk the line

Da vida al cantante Johnny Cash y su actuación es en efecto tan fantástica que le ganó una nominación al Oscar. No es sólo que emula con gran maestría a un personaje de la vida real, o que canta para la película, es que la faceta misma es muy diferente a lo que le habíamos visto.

Two Lovers

Pequeño drama independiente que no tuvo mucho eco comercial y por ende pasó desapercibida, la crítica celebró el retrato del actor de un hombre en medio de dos mujeres. Pero no es una cinta romántica, sino una sobre un hombre en crisis y que aún no lo sabe, lidiando con ella a su manera.

Gladiador

Icónica en todo sentido y merecedora de sus tantas nominaciones y estatuillas al Oscar, cinta funciona en gran medida por el protagónico de Russell Crowe, pero también por el antagónico, muy bien aterrizado de Joaquin Phoenix, que destaca con maestría en su villano infalible.

Parenthood

No todos recodarán esta película de comedia de 1989 y mucho menos que Joaquín, entonces muy joven, era parte del elenco. Su carrera despegó cuando era un adulto y se consolidó con cintas clave en adelante, pero él en realidad comenzó a actuar desde muy joven y este es un buen ejemplo.

The Sisters Brothers

Esta es una de las películas más infravaloradas en la historia del western. Protagonizada por Phoenix, John C. Reilly y Jake Gyllenhaal, se ambienta en la fiebre por el oro en Estados Unidos. No es una cinta de acción, sino un relato sobre ambición muy bien logrado gracias a los actores.

Signs

Un proyecto que dividió opiniones, la película destaca por mucho por las actuaciones de los artistas involucrados. Su giro final no es para todos convincente, pero destaca en general porque es más que sólo una historia sobre aliens, es una que cuestiona la naturaleza del hombre y sus creencias.

You Were Never Really Here

Relato que pasó algo desapercibido en su año, se trata de un drama con suspenso que se llena de acción pero se nutre del thriller psicológico que la rodea. Se centra en un hombre que trabaja como asesino y que decide salvar a una niña cuando se da cuenta que ya no tiene nada que perder.