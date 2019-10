Aprueba Obrador que Godoy sea 'fiscal carnal' de Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "está muy bien dicho" que se acuse a la procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, de ser la "fiscal carnal" de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Eso, luego de que la oposición en el Congreso de la Ciudad de México acusara que la reforma a la ley para la creación de la Fiscalía General de Justicia, en la capital del país, "fue hecha a modo" para que Godoy tenga pase directo a la nueva institución y se mantenga al frente del ministerio público local.

"Las dos son mujeres de primera, íntegras, de lucha, honestas. Ernestina tiene una trayectoria, en la oposición, en el gobierno, destacadísima. Es una mujer honesta, y si le dicen ‘la fiscal carnal’, está muy bien dicho eso, porque son compañeras, yo también, o sea es mi fiscal carnal", dijo.

En su conferencia, el presidente recordó que él mismo buscó a Ernestina Godoy para ser su asesora jurídica en el gobierno de la Ciudad de México, en el 2000, pero como no se había titulado, estaba impedida para ocupar el cargo y se buscó a otra persona.

"Yo creo que Claudia Sheinbaum puede dar una explicación sobre este tema, yo no estoy tan enterado, tan involucrado, sí tengo que saber de todo, pero son cosas que corresponden al gobierno de la Ciudad", refirió.

Sin embargo, afirmó que no tiene nivel de comparación, la reforma a las leyes locales, con la intención de que en el gobierno federal anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto, de nombrar a un Fiscal General de la República cercano al presidente. "No somos iguales, no somos iguales, eso sí calienta", dijo.