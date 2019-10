Marlene, radiante tras embarazo

in dormir y sin comer, pero con mucha actitud fue como se describió Marlene Favela al reaparecer en redes sociales en donde lució esbelta y bella. La actriz hace dos semanas que dio a luz a su hija Bella Seely y por supuesto los cuidados a la bebé no la han dejado descansar muy bien y alimentarse como debe de ser, sin embargo a la hora de salir escogió un vestido floreado, se maquilló para lucir radiante y sorprender a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram. Por supuesto amigas y fans reaccionaron a la imagen que la actriz de "Gata Salvaje" y "Rubí" subió, como por ejemplo Alicia Machado quien le preguntó cómo estaba y la felicitó en esta etapa: "Amiga Bella cómo vas? Disfruta estos meses no volverán! Mil bendiciones ya sabes por acá estamos mi madre y yo para darte una manita cualquier cosa! Felicidades".

También hubo quien le confirmó que el dormir y el comer cambia desde el nacimiento de un bebé: "Así es, cuando ya tiene hijos ya el dormir no es igual y ni el comer". En la segunda imagen que subió, Marlene Favela reconoció que esta fue su primera vez, de hace dos semanas, que pudo ponerse un vestido lindo, peinarse y maquillarse.