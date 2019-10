Sin entregar, aula de usos múltiples

Un aula nueva de usos múltiples que costó aproximadamente un millón de pesos de la Secundaria Estatal Simón Bolívar, ubicada en la colonia Felipe Ángeles, está sin utilizarse desde hace más de un año debido a que el personal del Instituto de Infraestructura Educativa no ha entregado las llaves porque las cuentas "no cuadran".

Esta aula junto con una banqueta fueron cotizadas en un millón y medio de pesos, sin embargo, los docentes comenzaron a solicitar las facturas y demás comprobantes para ver en qué se empleó el recurso que fue parte del fallido programa "Escuelas al Cien" y al no tenerlos, decidieron no firmar

"Yo hablé con el encargado y le mandé pedir la llave, y me dijeron que todavía no terminaban. En un primer momento nosotros no creímos que se hayan gasto millón y medio por eso les pedimos las cuentas y nos dicen que quedan 200 mil pesos, ellos nos dicen que les firmemos y les dijimos que no, por eso no nos dieron las llaves", dijo el subdirector del plantel, Juan Villarreal.

Además comentó que las otras obras que les pusieron no cuentan con los requerimientos de la institución educativa y de igual forma tienen dudas en el gasto de la obra.

"Nos hicieron esa reja, no nos preguntaron, les dijimos que no la necesitábamos y menos porque dejaron los barrotes muy abiertos, se comprometieron a cerrarla más y hasta la fecha. ¿Qué no saben la inseguridad cómo está aquí?".

Dijo que hubo problemas con el contratista porque no se quería a adaptar a las necesidades de la institución educativa, problema que presentaron otras escuelas de la región.

Fue en 2014 cuando les autorizaron el recurso, sin embargo, un año después tuvieron que ir a "tomar" INIFED para comenzar las obras, por lo que iniciaron la construcción en 2015.

La conclusión de los trabajos fue el año pasado y no se ha entregado. El salón permanece cerrado desde entonces.

"Nos decían que no quedaba nada, pero yo me acordé que nos habían dicho que quedaban 200 mil pesos y luego se acordaron. Nos argumentaron que en ninguna escuela había problema, porque nadie les decía nada, llegaban, hacían, les firmaban. ¿Cuánto quedó? Sabrá Dios".

Escuelas de educación básica, media superior y superior, fueron parte del programa Escuelas al Cien lanzado por el Gobierno federal que encabezó Enrique Peña Nieto como parte de la Reforma Educativa.

El programa se elaboró con base en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) realizado en 2013 por la SEP e Inegi, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el INIFED priorizando "aquellos con las mayores necesidades de infraestructura" para ser beneficiados con el Programa Escuelas al Cien.

Sin embargo, algunas particularidades que representaban el principal problema para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas, no fueron tomadas en cuenta, por lo que los directores tuvieron que solicitar "el favor" de subsanarlas, ya que el recurso y las obras eran manejadas directamente por los institutos de infraestructura estatales.

En 2015 fueron 14 escuelas de La Laguna de Durango las programadas, con una inversión total de 20 millones de pesos para la construcción de las obras.

Inconsistencias