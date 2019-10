En riesgo, ferias científicas e investigación

Coahuila requiere de al menos 100 millones de pesos para poder continuar con proyectos de investigación ya avanzados y poder realizar las ferias de ciencia y tecnología anuales, asegura el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECyT).

"Este año nos bajó a cero y ha sido un año difícil porque muchos de los programas los tuvimos que cancelar, otros se suspendieron y no se han sacado y ya estamos a finales de año y no los podemos terminar; no creo que haya habido un año más difícil que este. Lo que nosotros traíamos ya gestionado y avanzado, estamos hablando de que son aproximadamente 100 millones de pesos, que es lo que se requiere anualmente para poder trabajar con toda la cobertura en los 38 municipios del estado de Coahuila... Hay proyectos muy interesantes que ya están listos para hacer su transferencia y buscar su protección industrial, pero no hay recursos para ello", dijo Mario Valdés Garza, director del COECyT. En 2018 se manejó un recurso etiquetado a través del Programa de Estímulos a la Innovación para Coahuila de 138 millones de pesos, pero en este 2019 el programa desapareció.

"Solicitamos apoyo y recursos para hacer investigación, sabemos que a nivel nacional hubo recortes en becas y programas y ahorita apenas están sacando algunos programas", dijo Valdés.

Al día de hoy Coahuila solo cuenta con un recurso de 3 millones de pesos para difusión y promoción de la ciencia, pero no se tiene nada de presupuesto para proyectos de investigación, desarrollo de tecnología e innovación.