Revelan que Harry Styles criogeniza su ropa

El cantante británico de la banda One Direction, Harry Styles, criogeniza su ropa para preservarla en el tiempo, reveló su amigo y diseñador Harris Reed, quien elaboró los cambios de vestuario de la primera gira como solista.

En entrevista para una revista estadounidense, Reed detalló que el intérprete posee una cámara congelada en forma de bóveda donde guarda sus prendas; "no puedo decir dónde está ubicado, pero todo va a un archivo".

"Es básicamente como un refrigerador gigante, una cámara acorazada congelada, en algún lugar de Londres que no voy a revelar. Pero todas las prendas tienen vigilancia las 24 horas, específicamente hecho para sus atuendos, y todo ha sido congelado criogénicamente a tiempo para preservarlos", indicó.

Harris Reed comentó que después de su primera gira en solitario para la que le produjo 14-15 "looks", "usaba unos seis o siete, preguntaba dónde estaban los otros y él me decía, 'No te preocupes, todos están bajo vigilancia".

El diseñador creó el traje de seda azul celeste que lleva el británico en el videoclip de su canción Lights Up; "estaba en un bar y le pedí una servilleta al camarero, y él me dio un trozo de papel e hice un pequeño boceto y se lo envié a Harry y me dijo: es perfecto".