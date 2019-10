Irma Silva va por su primer Grammy

La abuela Irma Silva y Jorge Loayzat, vocalista de la agrupación de música Buyuchek, creen firmemente en que todos pueden componer lo que deseen y cantar lo que gusten, pues está a favor de la libertad de expresión.

"El arte es libre pero nosotros expresamos nuestra música de esta manera, con canciones limpias, bonitas, que trascendieron a través de las generaciones. Respetamos a todos nuestros colegas que hacen distintas canciones apoyando a movimientos musicales como los narcocorridos", comenta Loayzat.

El grupo está nominado al Latin Grammy en la categoría Álbum de música norteña por su disco Las canciones de la abuela; compiten con Bronco, Intocable y Calibre 50.

"Para nosotros es un sueño, crecimos con Bronco, aprendimos a tocar con canciones de Intocable, admiramos a un grupo más reciente que los anteriores como lo es Calibre 50 que está haciendo grandes cosas en la música norteña. Es un logro enorme competir al lado de estos grandes de la música por un Grammy", explica el cantante.

El vocalista dice que no hicieron el disco pensando en un Grammy porque sólo querían cumplirle el sueño de la abuela, quien comenta, desde niña quiso ser cantante, pero nunca pudo hasta hoy, a sus 80 de edad, que grabó el álbum.

"Estoy muy contenta, no lo esperaba; el Grammy es un premio importante, mi nieto (Loayzat) dice que se me salió una mala palabra, yo juraba que no, pero me grabaron y tuve que admitirlo; cuando me avisaron de la nominación sólo pude decir: ¡a la madre! Estaba muy sorprendida", dice entre risas.