Regina lagunera de corazón

Regina Orozco no usa caretas. Es la misma arriba o abajo de un escenario. Disfruta ser franca, como si fuera norteña, y prácticamente no le esconde nada a su público.

Tras varios años de ausencia en Torreón, Chavela Vargas, desde el cielo, logró que Regina volviera, y es que la llamada "Megabizcocho" se unió al evento Las mujeres de Chavela, que tuvo lugar el pasado jueves en la Plaza Mayor.

Se trató de un concierto homenaje a Vargas, dentro de las actividades del Festival Julio Torri, en el que también figuraron Eugenia León, Ofelia Medina, Aída Cuevas, Marisoul, Los Macorinos y el Mariachi Gama Mil.

Al terminar su participación, Regina atendió a El Siglo de Torreón en su camerino, donde había canapés, agua y whisky, la bebida alcohólica favorita de la artista. Sin pelos en la lengua, pero con muchas flores en su cabeza platicó de todo.

Orozco dice que no olvida Torreón porque aquí se puso una tremenda borrachera. Habló de su nuevo disco, de su amor por los animales y además reveló que sigue apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo te sientes de haber vuelto a Torreón?

Pues ya he venido varias veces a Torreón y hasta novios quiero de aquí.

¿Ya eres medio lagunera entonces?

Claro, dejen les cuento que una vez me puse una tremenda borrachera aquí en Torreón con Rosa Concha (Héctor Ramírez).

¿Qué nos puedes contar de este tributo que ofrecieron a Chavela?

Chavela interpretaba las canciones de una manera muy singular, su voz era única. Y ahora nos reunimos para recordarla.

¿Vargas marcó tu carrera?

Yo era su fan, pero no marcó mi carrera. Quienes sí me dieron un norte en mi carrera fueron Angélica María, Rocío Dúrcal y María Callas.

Mencionas a Rocío, por lo que vale la pena recordar esta foto que se ha hecho viral en la que aparecen José José, Camilo Sesto, Juan Gabriel y ella. ¿A cuál de los cuatro extrañas más?

Híjole, está muy difícil de contestar eso. Al que menos extrañaría es a Camilo Sesto, pero pues las canciones de Juan Gabriel, José José y Rocío conforman el playlist de mi vida. En mi ADN están sus melodías.

¿Cuéntanos de tu nuevo disco?

Se llama Pedazos del corazón, lo grabé con Omara Portoundo. Puedo decir que este disco es de mis joyitas, me costó cinco años hacerlo y hay muchas historias en ese tiempo. Hay canciones de Agustín Lara y Álvaro Carrillo; la neta está bien chingón.

¿Y tu corazón no está en pedazos ahora?

Mi corazón está entero. A veces se hace pedazos como parte de la vida. Los corazones a veces están enteros, duros o aguados, sin albur.

¿Qué hay de tu participación en La casa de las flores?

Estoy en los últimos capítulos de la segunda temporada. Fue muy divertido. Tengo un papel chiquito y canto ópera.

¿De lo tuyo entonces?

Pues de lo que era mío, porque ahora canto desde arrabal hasta temas para lavar trastes.

¿Sigues también haciendo shows con Susana Zabaleta?

Cuando nos invitan sí. Ahorita está ella con el Manual de las mujeres chingonas, con Adela Micha y Rebecca de Alba. Están haciendo gira por todos lados y eso me da gusto.

¿Tú eres chingona y cabrona?

Chingona sí, cabrona no. No necesito ser cabrona, ya lo fui.

¿Sigues apoyando a López Obrador?

Claro. Creo que queremos todo muy rápido como eyaculación precoz. Hay que tener paciencia y no quiere decir que esté de acuerdo con todo. Hay cosas fantásticas y sí lo sigo apoyando, sobre todo a la cultura. El arte y la cultura poco a poco están llegando a muchas comunidades.

¿Estuviste de acuerdo con la decisión de liberar a Ovidio Guzmán?

Sí. Se tomó esa decisión porque considero que somos más importantes nosotros los mexicanos; si no estaban preparados para combatir eso, ¿para qué más muertes? Ya se pensará qué hacer. También apoyo a muchos políticos que no son de Morena, soy una persona que cree en la gente que tiene conciencia y que tiene un centro y una objetividad para ver que los mexicanos necesitamos mucho, pero estamos en paz, no estamos como Barcelona o Chile.

Te preocupas mucho por los animales; ¿cómo los estás ayudando?

Es algo que me importa muchísimo. Las redes han ayudado mucho; hay gente que hoy en día tiene más conciencia. Hay muchas campañas de esterilización. El respeto animal es básico también. Dejen de comer carne tan seguido; si dejan de comer carne, les canto la canción que quieran.

¿Apoyas la iniciativa de Eugenio Derbez de hacer a un lado la leche de vaca?

Me cuesta trabajo dejar la leche de vaca. Ya dejé la carne y el pollo, pero, bueno, poco a poco, y estoy ahora probando la leche de almendra.

¿Qué les dices a los laguneros?

Que es bien chido estar acá.