Preocupa fuga de talento por Ley de 10 años: CNBV

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Adalberto Palma, aseguró que hay preocupación por la posible salida de funcionarios ante la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Ley de Austeridad Republicana, la cual prohíbe a los servidores públicos trabajar en el sector privado hasta después de 10 años de haber dejado el cargo.

"Me preocupa perder talento. El que sea. No es fácil encontrar el talento para la comisión, las condiciones son complicadas, pero lo que sí he encontrado hasta ahora [es que] las personas que por esa razón se fueron han sido ya sustituidas. Ya sea por una promoción interna o un incorporamiento interno", expuso el titular de la CNBV.

La semana pasada, dio a conocer que al menos 5 mil funcionarios de varias dependencias preparan amparos contra la ley que, además de la CNBV, se encuentran instituciones como el Banco de México (Banxico) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entre otras.

Palma mencionó que si bien existe preocupación por una posible salida de funcionarios, también se han acercado interesados a asumir las plazas vacantes.

"Me siento con la preocupación de que hemos perdido talento y memoria, sin duda, no lo puedo negar, pero sí he encontrado gente que está capacitada y está interesada en entrar", comentó.

En los cálculos del funcionario, el impacto de la ley será cuando mucho contra una decena de servidores públicos de la comisión, con lo que consideró irresponsable las versiones de que habrá una desbandada de funcionarios ante las nuevas políticas de austeridad que implementa el gobierno federal.

"Es una especulación a veces hasta irresponsable. En la comisión hay mil 700 empleados. Esto si acaso va a afectar, y no quiero disminuir un ápice al talento de las comisión, pero a lo mejor le va a pegar a 10 personas, 15 cuando más", explicó.

Palma fue contundente sobre su permanencia en la CNBV, incluso con la publicación de la Ley de Austeridad Republicana.

"Yo no voy a renunciar por esta ley", enfatizó.

El presidente de la comisión añadió que de los funcionarios que han dicho que dejan la institución, 90% ya han sido sustituidos.

"La austeridad corresponde a los tres niveles de gobierno. De esos tres niveles en la comisión debe haber 50 personas. De esas 50 personas más o menos debe aplicarle, como está el texto, más o menos a 30 o 40", expuso Palma.