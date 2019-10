Eugenio Caballero recreará Tenochtitlán para serie sobre Hernán Cortés

El director de arte Eugenio Caballero tiene el reto de recrear la ciudad de Tenochtitlán y el imperio mexica de 1519, para el rodaje de una nueva serie sobre la Conquista del español Hernán Cortés.

Será una producción a cargo de Amazon Studios, Diego Luna y Gael García (La Corriente del Golfo), así como de Steven Spielberg (Amblin Television), Steven Zaillian, Darryl Frank y Justin Falvey, bajo la dirección del colombiano Ciro Guerra y la actuación estelar de Javier Bardem.

“El proyecto se llevará a cabo en México y además de Ciro, lo dirigirá su esposa Cristina Gallego. Es una ficción sobre el origen de la Ciudad de México y nuestros orígenes como nación, hay que recrear la época de la Conquista”, adelantó Caballero, quien formó parte del jurado en la 17 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Indicó a Notimex que prácticamente será una “peliculota” o una miniserie que constará de cuatro capítulos escritos por Steven Zaillian (La Lista de Schindler), basados en un texto que dejó el fallecido Dalton Trumbo bajo el título de Moctezuma.

“Estoy feliz haciendo la dirección de arte. En esto he encontrado un nicho para expresarme y no tengo necesidad de dar un paso en otra cosa del cine. Lo que me gusta es hacer cosas que no sé hacer, pero dentro del ámbito del diseño”, comentó Caballero.

El ganador del premio Oscar en 2007 a la Mejor Dirección Artística por El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, dijo que la serie sucederá como parte de la conmemoración de los 500 años de la Conquista de México y participará elenco mexicano.

“Las cosas se dan, las sinergias se mueven porque sí hay momentos en los que ciertos temas suscitan más interés y, justamente, tendrá que ver con los 500 años”.

La historia de Trumbo fue escrita en la década de los años 60. Al inicio se consideró a Kirk Douglas como protagonista.

"Es un privilegio poder contar esta historia épica. Está llena de drama y conflictos dentro de este espectáculo enorme e histórico donde dos civilizaciones distantes chocan en el momento álgido de sus reinados", expresó Javier Bardem, de acuerdo con la cadena española de televisión RTVE.