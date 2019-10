VIDEO: Jane Fonda agradece premio BAFTA mientras es arrestada

Esta semana, la organización de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) en Los Ángeles decidió otorgarle el galardón Stanley Kubrick Britannia Award.

Como cada viernes, Fonda acudió a las protestas frente al Capitolio de Washington D.C. para pedir más compromiso y responsabilidad por parte del gobierno en el tema.

Cuando llegaron las autoridades para arrestar a los manifestantes, Fonda mostró las esposas que llevaba puestas y agradeció el premio ante las cámaras: "¡Gracias BAFTA!. Muchas gracias. Siento no poder estar ahí. Me siento muy honrada".

Junto a la actriz 81 años, también fue detenido por agentes de la policía el actor de The Good Place, Ted Danson, junto a otras 30 personas.

"Jane Fonda no está aquí. No está aquí porque la arrestan en Washington DC todos los viernes por llamar la atención sobre las devastadoras consecuencias del cambio climático", sostuvo el anfitrión de la ceremonia, James Veitch.

Jane Fonda protesta de forma pacífica cada viernes frente al Capitolio de Washington para que se endurezca la lucha contra el cambio climático, se ponga en marcha el Green New Deal y se reduzca la contaminación de las energías no renovables en Estados Unidos.

