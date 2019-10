Ben Affleck es captado bajo los efectos del alcohol

Mediante un video difundido por el portal estadounidense TMZ, se puede observar a Ben Affleck tratando de mantener el equilibrio a las afueras del hotel “Kimpton La Peer” al Oeste de Hollywood, lugar donde se realizó la Fiesta Anual de Disfraces organizada por la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

En los 38 segundos que dura el video, se muestra al protagonista de la cinta Triple frontera a punto de caer y sostenerse de una camioneta en la que se encontraba recargado al inicio, acto seguido, el actor se dirige al vehículo en el que abandonaría dicha celebración y en el camino es fotografiado por varios medios de comunicación.

Ben Affleck, quien dio vida a Batman en 2016 y 2017, ha ingresado a clínicas de rehabilitación en tres ocasiones; la primera a inicios de 2001 en la ciudad de Malibú, la segunda durante los primeros meses de 2018 y la tercera en agosto de ese mismo año.

En la última ocasión, el actor compartió en su cuenta oficial de Instagram que: “Combatir cualquier adicción es una lucha difícil y de por vida. Por eso, uno nunca está realmente dentro o fuera del tratamiento. Es un compromiso de tiempo completo. Estoy luchando por mí y mi familia”.

Recientemente, Ben Affleck expresó que desde hace más de un año se encuentra sometido a un proceso de recuperación, episodio que lo llevó a solicitar el apoyo de sus seguidores con la finalidad de recaudar fondos para aquellas personas que atraviesan el mismo problema que él.

A seemingly not sober Ben Affleck last night leaving a Halloween party. As we all know, Affleck has struggled with sobriety and has been in and out of rehab.



