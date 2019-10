Afirma Microsoft que México es líder en innovación

Microsoft y la firma de análisis DuckerFrontier sostienen que México es el país número uno de América Latina en atender temas de ciberseguridad, destacando que el país se encuentra preparado para el manejo de datos y la protección de estos. Además, destacan que el sector público refleja una genuina preocupación por los temas tecnológicos.

De esta manera, nuestro país ocupa el segundo lugar en innovación de la región, debido a la gran capacidad creativa y la apertura que tiene con el comercio internacional, permitiendo importar tecnología relevante. Lo anterior forma parte del estudio "AI and Job Reskilling. The Opportunity and Challenge Ahead of Us in Mexico".

En el marco de la visita al país de Brad Smith, presidente y director Jurídico de Microsoft, se presentó la citada investigación en la que también se destaca que México, al lograr una cierta cantidad de adopción de soluciones creadas a partir de inteligencia artificial, alcanzaría un crecimiento económico de casi el doble de las expectativas actuales que se tienen para 2030. Esto es 4.6% anual, que sería el mismo nivel al que China crece hoy en día.

Sin embargo, dentro de un escenario propicio, donde la inteligencia artificial impere en los desarrollos de la mayoría de los sectores del país, el crecimiento podría alcanzar cifras de alrededor del 6.4%.

"Con la adopción y entendimiento de la inteligencia artificial, es posible obtener el doble de crecimiento. Este porcentaje le supondría al gobierno un nivel de ingresos fiscales mucho mayor del que percibe en estos momentos. Por parte de las empresas es lo mismo pues, a su nivel, podrían hasta cuadriplicar la productividad. Lo anterior significaría una mejora en los costos de inversión y ganancias", comentó Pablo González, representante de la empresa DuckerFrontier.

Dentro del estudio, también han destacado que hay diversas áreas donde el gobierno mexicano debe trabajar con más intensidad, específicamente las que involucran la capacitación y el acceso a nuevas tecnologías.

"Todos los trabajadores en México deben tener acceso a programas de capacitación. Además, el acceso a la educación debe democratizarse e integrar la enseñanza de estas tecnologías en zonas rurales y poblaciones indígenas del país. Finalmente, todas las empresas, independientemente de su tamaño, deben tener acceso a tecnologías de vanguardia, para así fomentar el crecimiento económico", enfatizó Pablo González.

¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial en la sociedad? Durante su visita, Brad Smith habló sobre el papel que la inteligencia artificial ha tomado en la vida de las poblaciones del mundo: "sentimos que la gente está nerviosa por el avance de la tecnología", dijo.

Y cuestionó: "¿estamos creando un futuro donde no podamos controlar lo que desarrollamos? Ante eso, recomiendo preguntarse no por lo que la tecnología puede hacer sino por lo que debería de hacer. Así podemos empezar a fijar los objetivos de nuestros desarrollos. Si cometemos errores, habrá que aprender de estos", dijo el directivo.

También destacó los múltiples beneficios que el buen desarrollo de inteligencia artificial puede crear para los países, siempre y cuando se tomen en cuenta principios éticos que permiten un buen uso. "La inteligencia artificial empoderará a los negocios y contribuirá a resolver los principales problemas del mundo. Nuestro deber es trabajar tanto con las compañías, como con las escuelas de todos lados, para pensar en los problemas que podemos resolver como asistencia en desastres naturales, cuidado de la tierra, accesibilidad y la preservación del legado cultural", añadió.

Finalmente, el avance que tenga esta tecnología en nuestras actividades diarias, así como las decisiones que regularmente tomamos, deberá ser establecido y regulado por las personas mismas, pues son quienes se encuentran a cargo del desarrollo de los objetivos que se quieren lograr. "Hay que pensar en usar la tecnología y mantenerla donde pertenece. Necesitamos avanzar en estas soluciones pero, quién mejor que la misma gente para pensar en los límites que se debe tener. No hay que pensar en la mera tecnología, sino en cómo se puede beneficiar con ella", finalizó el directivo de la empresa tecnológica.