Tu guía para emergencias

Los accidentes se encuentran a la orden del día y no, nadie está exento de ellos. Sin embargo, tener información sobre primeros auxilios puede ser una alternativa para salvar vidas.

Los primeros auxilios son los cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le da a una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización de esta hasta la llegada de un médico o profesional paramédico que se encargará, solo en caso necesario, del trasladado a un hospital tratando de mejorar o mantener las condiciones en las que se encuentra.

De acuerdo con Mauricio Alvarado, paramédico desde hace siete años, “la mejor forma de brindar ayuda y primeros auxilios es estar informando”, pues es fundamental identificar una emergencia y saber actuar.

“Lamentablemente las buenas acciones no salvan vidas, para ello invitamos a la sociedad a que sepan un poco sobre los actos para la cadena básica de supervivencia: identificar, pedir ayuda, actuar, brindar el soporte adecuado al paciente y esperar el auxilio”, expresó Mauricio.

Mauricio Alvarado indicó que una manera útil de poder ayudar es aprendiéndose el número de emergencia para pedir ayuda (*911), a su vez recomendó una guía básica para ejercer primeros auxilios en caso de que sea necesario.

¿Quieres seguir aprendiendo? ¡Entonces no dejes de leer!

Es importante mantenerse seguro ante las adversidades. A continuación te presentamos unas posibles situaciones:

• Heridas sangrantes: utilizar guantes desechables.

• Electrocución: desconectar la corriente (si no es posible, separar al accidentado de la zona en tensión convenientemente protegidos contra una descarga).

• Incendios: controlar el fuego, si hay humo, ventilar (si no fuera posible, rescate convenientemente protegidos).

• Fugas de gas: ventilar, cortar el gas (si no fuera posible, rescate convenientemente protegidos), si se sospecha que el gas es inflamable, no encender fuego, no fumar, no accionar aparatos eléctricos.

• Accidentes de tráfico: aparcar bien, ponerse chaleco de alta visibilidad, señalizar.

Tal como lo dijo Mauricio Alvarado, una manera de ayudar es aprenderse el número de emergencia. Quienes contesten la llamada harán diferentes preguntas al respecto, para eso debes:

• Identificarte.

• Informar acerca del lugar exacto.

• Especificar el tipo de accidente y circunstancias que pueden agravar la situación (intoxicación, quemaduras térmicas o químicas, etc.).

• Informar acerca del número de heridos y estado aparente (conscientes, sangran, respiran, etcétera)

Para aplicar los conocimientos de primeros auxilios, debes tener en cuenta estas prioridades (por lo que es imprescindible la valoración del accidentado antes de cualquier actuación y, en caso de accidentes múltiples, no atender al primer herido que se encuentre o al que más grite):

• Prioridad inmediata: Problemas respiratorios, paros cardíacos, hemorragias graves, inconsciencia, shock, tórax abierto o heridas abdominales, quemaduras del aparato respiratorio, o heridos con más de una fractura importante.

• Prioridad secundaria: Quemaduras graves, lesiones de columna vertebral, hemorragias moderadas, accidentados conscientes con lesiones en cabeza.

• Prioridad terciaria: Fracturas leves, contusiones, abrasiones y quemaduras leves.

• Última prioridad: Defunciones.

Se denomina así al reconocimiento del accidentado en el lugar de los hechos, enfocado a detectar lesiones o situaciones potencialmente peligrosas para su vida. Es necesario que la actuación sea sistemática y secuencial.

• Evaluación primaria: Identificación de situaciones que puedan suponer una amenaza inmediata para la vida de la persona (si está consciente o si responde a estímulos).

• Evaluación secundaria: Tras asegurar las funciones vitales, tratar de detectar otras posibles lesiones. Para ello se realizará una exploración detallada y sistemática desde la cabeza hasta las extremidades, buscando heridas, fracturas, hemorragias, quemaduras o movimientos torácicos anormales para poder aplicar los cuidados necesarios.

De acuerdo con Mauricio Alvarado, es importante mantener la calma ante cualquier situación y pedir ayuda.

ARMA TU BOQUITÍN

• Desinfectantes y antisépticos

• Gasas estériles

• Algodón hidrófilo

• Vendas

• Esparadrapo

• Apósitos adhesivos

• Tijeras

• Pinzas

• Guantes desechables

OBJETIVOS DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

• Evitar la muerte

• Impedir el agravamiento de las lesiones

• Evitar más lesiones de las ya producidas

• Aliviar el dolor

• Evitar infecciones o lesiones

secundarias

• Ayudar o facilitar la recuperación del lesionado