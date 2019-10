Aniversario 83 de la Expropiación y el Reparto de Tierras en el gobierno del general Lázaro Cárdenas

En la crónica anterior comentamos sobre el proceso de expropiación y el reparto de tierras en la Región Lagunera, que tuvo su inicio en el Municipio de Gómez Palacio donde se realizaron las primeras posesiones en cumplimiento del acuerdo presidencial del 6 de octubre de 1936 y que se cumplimentó el día 17 de octubre de 1936 por el licenciado Gabino Vázquez Jefe del Departamento Agrario de la Nación representante y operador del Presidente Cárdenas, en la hacienda Los "Ángeles" y más tarde en la hacienda "Venecia", ante el júbilo de los campesinos gomezpalatinos, al ver cumplida la mayor ilusión de todos los beneficiados, de contar con las tierras que anhelaron las decenas de años que estuvieron sujetos a los arbitrarios procedimientos de los hacendados en su gran mayoría extranjeros. Ya los campiranos estaban gozando de los derechos que les había otorgado la Ley al reconocer el incremento salarial diario, al doble de la miseria que antes se percibía, una jornada de trabajo de ochos horas y el respeto a la titularidad del contrato laboral. Sin embargo, para alcanzar ese inmenso logro, el primer mandatario se enfrentó a problemas políticos de gran magnitud, debido a la formidable dimensión de su patriótico proyecto, que ni los grandes caudillos revolucionarios habían podido conseguir.

Al transcurrir las primeras dos décadas del Siglo 20 nuestro país se encontraba en situaciones de penuria y grandes problemas debido a la reciente terminación de los conflictos revolucionarios, que habían afectado terriblemente a la nación en todos los órdenes, y creado en paralelo a centenas de caudillos que ahora reclamaban el pago de sus servicios militares con posiciones en el engranaje oficial de primera línea, causando conflictos con los acomodos y reacomodos que generaban en las diferentes entidades del país. Durango no era la excepción y antiguos contendientes maderistas y constitucionalistas tenían frecuentes confrontaciones, además, entre ellas se encontraba el conflicto con la iglesia en 1926 a causa de la reglamentación al artículo 139 constitucional, conocido por el pueblo como "Ley Calles". La inmediata reacción de la Iglesia Católica fue suspender los cultos a partir del día 31 de julio de ese mismo año, como medida de presión que alentara la ira del pueblo y promoviera los enfrentamientos que llevaron a la rebelión de los cristeros en una lucha fratricida de 3 años, que finalmente se acabó con la mediación de la Santa Sede, que no respaldaba abiertamente ese conflicto, que terminó el mes de junio de 1929 a costa de la vida de cientos de miles de mexicanos.

Otra de las problemáticas más intensas era la pretensión del general Obregón afamado triunfador contra el villismo y el carrancismo que ya había sido Presidente de la República y tramaba su posible reelección a pesar de tener una franca oposición de los anti releccionistas. Situación que de parecer triunfal acabaría en la desgracia, pues el 17 de julio de 1928 en el restaurante "La Bombilla" de la capital del país, fue asesinado el poderoso presidente electo de México. El año de 1929 se registró el levantamiento armado del general José Gonzalo Escobar de gran influencia en La Laguna por haber sido Jefe de Operaciones en Coahuila, quien fue derrotado cerca de Jiménez Chihuahua. Durante esos años el país y La Laguna se debatían en la vorágine de violencia originadas por las imposiciones del Maximato callista, decidido a prolongar el poder a costa de subordinar las instituciones y socavar los ideales revolucionarios- El escenario no solamente favorecía a los militares y a las élites callistas. También a los grupos oligarcas, hacendados, banqueros, industriales y sobre todo a los grandes capitales extranjeros, en particular los norteamericanos, que se vieron favorecidos por la protección del Estado, en contra de las clases populares, ya que los obreros y campesinos vieron vulnerados sus derechos constitucionales, laborales y destruida su raquítica economía, lo que fue generando la exacerbación de los conflictos sociales que se traducían en movimientos de huelga, paros y continuas protestas, que no sólo no eran escuchadas, sino reprimidas de manera violenta para satisfacción de los grupos patronales del campo y la ciudad, que no dudaban de utilizar la fuerza con total impunidad ante la complacencia de las autoridades.

Para que fueran posibles las intenciones de cambiar profundamente las estructuras nacionales en cuanto al reparto de tierras y las demandas de los obreros, el general Cárdenas tuvo que romper relaciones con el llamado Jefe Máximo de la Revolución general Plutarco Elías Calles, quien había impuesto a la mayoría de los gobernadores de los estados y a los comandantes de las respectivas zonas militares y controlaba el Partido Nacional Revolucionario (PNR) e intervenía abiertamente en todos los asuntos nacionales, por lo que su influencia era avasalladora y determinante y en el ambiente siempre se sentía la crisis e inestabilidad política provocada por el Maximato, por lo que don Lázaro tuvo que efectuar cambios militares y hacer enroques políticos para que pudiera prevalecer su proyecto de mandato. En Durango el gobernador callista general Carlos Real, en principio parecía haberse solidarizado con el Cardenismo, pero cuando el Mandatario se dirigía a La Laguna, el general Real se alzó como vocero de los terratenientes y en contra de la Reforma Agraria en la Comarca Lagunera y era partidario de la idea callista de dar por concluido el reparto por la vía ejidal, además se auguraba en los medios políticos, que el Jefe Máximo haría un llamado de atención en torno a la política obrerista del Presidente Cárdenas, el cual se vería obligado a contener y poner límites a las movilizaciones sindicales y campesinas. La tan anunciada reconvención de Calles finalmente apareció publicada en el periódico Excélsior el 12 de junio de 1935 y dentro de los puntos medulares de manera velada consideró que la situación política del país era muy similar a la vivida durante la crisis que precedió a la salía de la presidencia de Pascual Ortiz Rubio criticando igualmente el "maratón de radicalismo" en el que se había sometido a la nación durante seis meses de huelgas injustificadas" y puso en tela de juicio la legalidad de los movimientos realizados. El presidente Cárdenas publicó su respuesta a Calles en el periódico El Nacional, en el que señaló la irracionalidad de sus enemigos y afirmó que las huelgas eran consecuencias natural y lógicas del reacomodo de los intereses representados por los dos factores de la producción, situación que culminó cuando el gobierno Cardenista exilió al general Calles, terminando con el reinado detrás del trono que durante muchos años ejerció el citado general. Esa determinación valiente y decidida acabó totalmente con la nociva influencia de ese personaje en la vida de la Nación y pone de manifiesto la grandeza de las acciones del "Tata Lázaro" como lo llamaba el pueblo de México.

El general Cárdenas al tomar la defensa de los marginados, sabía perfectamente que no solamente se requería otorgarles la tierra para que salieran de su secular postración, se necesitaba de un proyecto de grandes alcances para poder transformar la modificación en el campo, con amplios programas de crédito, de asistencia técnica, de infraestructura y mecanización, de mercados para la comercialización de los productos en condiciones óptimas, la mejoría en la vivienda y en la comunidad, procurando crear los satisfactores necesarios para una mejoría de las condiciones de vida de las comunidades y de los caminos de acceso para facilitar la comunicación. En unos cuantos meses el gobierno Cardenista hizo entrega de más de 200 mil hectáreas en toda la comarca, hecho inédito en nuestra patria, propiciando la cercanía, el respeto, cariño y la admiración general al ver cumplirse las promesas del gobernante.

Sin embargo, un movimiento de tan colosal envergadura tenía el peligro de generar graves riesgos e injusticias como las que se quería corregir, si las personas encargadas de la administración de los recursos y del manejo de los programas no tenían la capacidad necesaria y la honestidad plena que el nuevo movimiento requería para lograr sus nobles fines, se necesitaban hombres nuevos con una mentalidad y formación adecuada, capaces de asimilar la actual realidad y secundar el decidido propósito del gobierno cardenista para poder alcanzar el éxito y la trascendencia, un contingente de elementos determinados a asumir la dirección y la eficaz y diligente coordinación de las reformas, sin más interés que el beneficio de la población y particularmente de la familia rural. En ese proceso se entregó el control a la mujer, para que, a través de la Liga Femenil y su organización debidamente estructurada, pudieran ejercer una vigilancia firme sobre la producción y el destino de las utilidades en beneficio de las familias.

Para lograr ese propósito se realizó un acercamiento teniendo al magisterio como asesor, impulsando el modelo de educación socialista, el manejo de las parcelas escolares y femeniles, de las cooperativas de consumo y los talleres de elaboración de prendas de vestir; sobre todo el desarrollo de una cultura en el campo, en base al respeto a su condición de género, lo que propició una enorme capacidad en el impulso al cambio en sus comunidades, aportando lo mejor de ellas mismas para el progreso del proyecto, que en manos de los varones no hubiera tenido mejores resultados. La determinación de convocar a la mujer como punta de lanza de la reforma agraria, lo que fue factor sumamente importante para que se dieran los cambios necesarios e inmediatos en el sector rural.

