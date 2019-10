Vecinos del Bronx odian al Joker

La euforia por la película Joker continúa. Su trama ha impactado a millones de personas en el mundo, pero también el baile que Joaquin Phoenix realiza casi al final de la historia al ritmo de la canción Rock & Roll Part 2.

Hasta en La Laguna, un chico de nombre Daniel Díaz Herrera emuló el baile en las escaleras que conducen a la presidencia de Torreón en la Plaza Mayor.

Otros jóvenes, uno de Puebla y de Monterrey, hicieron lo mismo en sus ciudades.

La escena, en el filme, ocurre luego de que Arthur Fleck (Phoenix) decide volverse el Guasón y entonces baja unas escaleras bailando antes de que unos policías lo persiguieran.

Esto, fue grabado en el barrio del Bronx de Nueva York en las escaleras que conectan las avenidas Shakespeare y Anderson en West 167th Street.

Quienes están molestos son los vecinos del lugar porque a diario influencers y personas estorban el paso y esperan turnos para emular los pasos del Joker y subir videos en sus redes sociales.

Según el sitio Cinemablend, el Bronx ya era un destino popular para turistas por el Zoológico del Bronx, el Yankee Stadium y el Jardín Botánico de Nueva York y ahora se han agregado estas escaleras como atractivo.

El sitio se llamaba Step Street, ahora recibe el nombre de Joker Stairs.

"Realmente ahora se llaman Joker Stairs en Google (acabo de buscarlo). Por favor, si estás leyendo esto y no eres de por aquí (o nunca has estado en el Bronx, Yankee stadium no cuenta) POR FAVOR NO Vengas aquí", dijo una persona que habita en el Brox en su Twitter.

No solo hombres acuden a imitar el bailecito, también mujeres como la cosplayer Veronica Rae.

"Solía pensar que mi vida era una tragedia, pero ahora me doy cuenta de que es una comedia. ¡Conseguí una vestimenta de Joker femenina en aproximadamente dos días para poder tomarme fotos en las escaleras icónicas! Este increíble set se lanzará pronto. Fotos de @rongejon", dijo Rae en sus redes.

Ante lo ocurrido en el ahora Joker Stairs la congresista en Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, fue interceptada por TMZ para que diera su opinión al respecto.

"Cuando era niña todos nos decían que nos mantuviéramos alejados de esas escaleras o que fuéramos con un amigo o lo que sea.

"El Bronx es mucho más seguro ahora y estoy feliz de decir eso, pero creo que la forma en que muchos de nosotros nos sentimos es esta: 'Mantengan sus publicaciones de Instagram fuera de las escalera. Son para nosotros'", externó.