Willem Dafoe será 'chico Del Toro'

A sus 64 años Willem Dafoe aún tiene muchas cosas por hacer y una de ellas es trabajar con el director mexicano Guillermo del Toro.

Dicho proyecto le causa mucha emoción al veterano actor, quien dijo el martes en su visita al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) que trabajar al lado del director de La forma del agua en la cinta Nightmare Alley lo tiene muy emocionado.

“Estoy muy emocionado por este proyecto que comenzaremos a filmar en marzo. Por ahora está en preparación y no puedo decir más. El acuerdo para trabajar con él (Del Toro) es ese, así que no puedo decir más de lo que ya se sabe pero estoy muy emocionado”, expresó Willem Dafoe.

Aseguro que representa “un reto interesante y una fuerte emoción” y se declaró abiertamente seguidor del cineasta mexicano.

Nightmare Alley será un remake del filme de 1947, cuenta la historia basada en la vida de una mujer dedicada a la psiquiatría y la de un estafador, quienes buscan obtener dinero.

Compartirá créditos con Bradley Cooper, Cate Blanchett y Rooney Mara. El nominado al Oscar en cuatro ocasiones interpretará al jefe de una feria ambulante, que da trabajo a "Stanton Stan Carlisle", el personaje de Bradley Cooper, quien lo llevará a un mundo de gran espectáculo y estafa.

Dafoe ha realizado 150 películas que van desde cine de arte hasta productos más comerciales.

Su último trabajo, El faro, es un largometraje filmado en blanco y negro de horror psicológico, bajo la dirección de Robert Eggers (La bruja).

La historia se centra en dos cuidadores de faros o fareros, quienes lucharán contra la soledad y sus peores temores en la isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890.

"Cuando vi la primera película de Eggers, que fue The wich (La bruja), dije: 'aquí hay un buen cineasta'". Pedí reunirme con él y nos llevamos muy bien. Tenemos mentes similares y tiene la edad de mi hijo. No sentí esa edad, pero sí su energía y pasión, percibí la conexión que tenía con el pasado".

Dijo que le gustó el hecho de que hace investigación y siente que puede expresar su experiencia a través de historias que están colocadas en el pasado.

En la cinta comparte créditos con el actor Robert Pattinson, quien saltó a la fama en su papel de Edward Cullen en Crepúsculo y próximamente dará vida a Batman.

William James "Willem" Dafoe nació en Appleton, Wisconsin, el 22 de julio de 1955, es coproductor y miembro fundador de la compañía teatral The Wooster Group.

Su talento lo ha llevado a cintas como To Live and Die in L.A., Platoon, Nacido el 4 de julio, La última tentación de Cristo, Mississippi Burning, Wild at Heart, The Boondock Saints, El paciente inglés, Inside Man, The Life Aquatic with Steve Zissou, Spider-Man, El aviador, American Psycho, Anticristo y le prestó su voz a personajes de Fantastic Mr. Fox, Buscando a Nemo y a Nathan Dawkins en el videojuego Beyond: Two Souls; en el cual se utilizó su rostro para la caracterización del personaje.

"Actuar básicamente es aprender a ser una persona decente. Un ejercicio de empatía. Todavía me motivan el amor por la gente y la aventura, salir de mi zona de confort", ha dicho sobre el significado de la actuación para él.

En Morelia, el histrión nominado al Oscar por su reciente papel como el pinto Van Gogh, platicó que él no elige a los personajes, sólo escoge las situaciones y a la gente.

"Uno no conoce el personaje hasta que lo actúa. A veces uno lo actúa y al final no sabemos bien quién es".

"Es como la vida, podemos morir sin saber quién es uno. Se trata de llegar a un sitio que no conocemos. Me apego a la visión de una persona y les ayudo a acercarse, mientras yo me alejo de mí mismo. Cuando uno entiende el punto de vista de alguien más es cuando uno es mejor. Es como enamorarse del que cuida del otro. Acá es lo que se hace, se explora a través de otro, y me refiero al equipo y el director, porque uno se convierte en la criatura de ellos, pero uno mismo también construye al personaje".

Dafoe cree que su fama de intérprete de personajes psicóticos es injustificada, que le ha restado ofertas para papeles normales y que suele encarnar "a buenos tipos". Aunque la web Imdb estima que es también el actor que más veces ha muerto en el cine. "Me gustan personajes fuertes, y a menudo acaban mal".

Estudió arte dramático en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee; luego formó parte del grupo Theatre X.

Su carrera en el cine comenzó en 1980, en la cinta La puerta del cielo, aunque su papel fue eliminado durante el montaje.

A mediados de la década de 1980 fue seleccionado por William Friedkin para protagonizar To Live and Die in L.A., donde interpreta al falsificador Rick Masters.

Un año más tarde interpretó al líder de una banda de motociclistas en The Loveless, más tarde hizo un papel similar en Streets of Fire, pero el papel que lo consagró como actor fue el del compasivo sargento "Elias" en Platoon (1986), película por la cual recibió su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto.

En 1988, Dafoe protagonizó otra película ambientada durante la Guerra de Vietnam, esta vez como el agente Buck McGriff en Off Limits, con la cual se consolidó como primer actor.

Su calidad interpretativa hace que muchos directores lo llaman para realizar personajes inestables o villanos, como el Duende Verde en Spider-Man.

Antes de ser uno de los enemigos del arácnido, Dafoe fue considerado por Tim Burton y Sam Hamm para el papel de The Joker en Batman (1989). El director y el guionista pensaban que el actor se parecía físicamente al Joker, pero el rol finalmente fue para Jack Nicholson.

En 1988 interpretó a Jesús de Nazaret en La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, su papel logró que la crítica lo aclamara.

"Hasta el día de hoy, no puedo creer que fui tan descarado en pensar que podía lograr hacer el papel de Jesús", declaró Willem Dafoe sobre su personaje.

La buena racha continuó pues tras el éxito de La última tentación de Cristo participó en películas como Nacido el 4 de julio (1989), Corazón salvaje (1990) y El paciente inglés (1996).

En 1991, Dafoe interpretó a un traficante de drogas de Manhattan en Light Sleeper. En 1992, participó junto a Madonna en un drama erótico, Body of Evidence. Interpretó un excéntrico agente del FBI en The Boondock Saints (1999), y a un investigador privado en American Psycho (2000)

En el 2000 volvió a ser nominado al Oscar al mejor actor de reparto por La sombra del vampiro, para la que se sometió a largas sesiones de maquillaje para interpretar a "Max Schreck". En 2002 dio vida a "Norman Osborn" y su álter ego el Duende Verde en Spider-Man, de Sam Raimi, repitió el personaje en las secuelas Spider-Man 2 (2004) y Spider-Man 3 (2007).

En 2006 interpretó al detective del NYPD "Stan Aubray" en el thriller Anamorph, junto a Scott Speedman y Peter Stormare. También trabajó junto a Rowan Atkinson en la secuela de Bean (1997), Las vacaciones de Mr. Bean (2007).

Catorce años después de su primera candidatura, en el año 2000 vuelve a ser nominado por su trabajo en La sombra del vampiro, y tampoco se llevó el galardón.

Su siguiente y penúltima nominación llegó en el año 2017, en plena madurez como artista, por la película The Florida Project, y un año después volvió a ser candidato, esta vez como protagonista, por A las puertas de la eternidad, cinta que relata un periodo de la vida de Vincent Van Gogh, en el que residió en Francia y tuvo la oportunidad de conocer a varios pintores vanguardistas.

Sin embargo, no ha llegado el papel que le de la cotizada estatuilla, pero si algo ha demostrado este veterano actor es que nunca es tarde para hacerse con este reconocimiento, igual y lo logra en su trabajo con Guillermo del Toro.