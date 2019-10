Tatiana revela que sufre parálisis facial

Con un buen sentido del humor, la actriz y cantante Tatiana, conocida como "La reina de los niños", compartió con sus seguidores de Instagram un video donde explica que sufrió una parálisis facial al bajar del avión debido a una baja de defensas y cambios bruscos de temperatura.

Sin vergüenza alguna, la cantante dejó ver su rostro inmovilizado en un clip de dos minutos donde narró su experiencia con el fin de orientar a personas.

"Tatifans y amigos, les tengo que grabar este video porque siempre he sido transparente con ustedes, les he contado todo lo que ha pasado en mi vida y más, y si esto puede ayudar a alguien, pues que lo tome en cuenta.

Me dio parálisis facial el día de ayer (viernes), bajándome del avión por la baja de defensas, no dormí lo suficiente, la vida del artista y por el cambio de clima…", comentó.

La también actriz bromeó un poco respecto a esto e incluso aprovechó para aclarar que no ha cancelado ninguna presentación, lo único que rechazó fue la promoción, debido a que no desea que la vean así en los medios.

"Les debo esta explicación porque yo no paré los shows, no cancele nada, lo único que cancelé fue la promoción, tenía entrevistas con varias televisoras y radio porque no quería salir en la tele pero si me ven aquí en los shows medio chueca, no se espanten esto se me va a quitar".

La famosa aseguró que se trata de algo temporal y que ya visitó a los doctores que le recetaron tratamiento y ejercicio de terapia.

Esta no es la primera vez que la cantante sufre este padecimiento, ya que reveló que durante el rodaje de la novela Amy, la niña de la mochila azul le dio parálisis facial.

"Yo sé que siempre decimos 'ay a mí no me pasa', a mí no me pasaba, bueno hace 15 años me pasó cuando hice la telenovela de Amy, también fue un cambio de clima muy brusco de estar en un estanque de agua muy frío y luego con la secadora de pelo, el cambio de clima fue lo que me provocó la parálisis en ese momento y también que estaba trabajando mucho", recordó la cantante nacida en Monterrey.