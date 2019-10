Exnovio se disculpa con Fabiola Campomanes

Jonathan Islas, expareja de Fabiola Campomanes se disculpó con la actriz luego de difundir un video en el que aseguró que lo había golpeado porque estaba drogada.

Islas posteó su disculpa en un video que compartió en Instagram, en el que lamentó haber hablado mal de la actriz.

"Me puse nervioso, me espanté, lo primero que se me ocurrió fue subir ese video el cual no tuve que haber subido y tuve que haber arreglado las cosas hablando con mi pareja y no de esta manera", expresó el también actor.

Jonathan confesó que quiere mucho a Campomanes, que es una gran mujer y madre, por lo que se arrepiente de haber dicho lo contrario en el material que se viralizó en redes.

"Me arrepiento mucho porque sé que en estos momentos ellas no están pasando un buen momento; la verdad yo quiero mucho a Fabiola Campomanes, es una parte muy importante en mi vida, es una persona que desde que la conozco tuvimos ese click, nos llevábamos muy bien, es una gran mujer, una gran mamá, es luchadora, trabajadora", dijo.

También se disculpó con Sofía, hija de la actriz, quien externó apoyo a su madre y lamentó que Islas se comportara de esa manera cuando le abrieron las puertas de su casa.

"Cometí el error de expresarme mal de ella, por eso estoy haciendo este video, me siento un poco triste y todo confundido con toda esta situación, la idea es pedirles una a disculpa a ellas dos, no sé qué pueda ofrecer, pero aquí está mi disculpa para Sofía y para Fabiola", finalizó.