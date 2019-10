Hacen reliquias en honor a San Judas

Como muchas personas en La Laguna, en Matamoros algunas familias hicieron reliquias en honor de San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles.

La familia Tovar Emiliano, de la colonia Centro, y la señora Rosa María Morales, de la colonia Manuel Muñoz, son algunas de las que cada año hacen la ofrenda, para agradecer los favores recibidos.

En el caso de la familia Tovar son ya ocho años que llevan haciendo la reliquia. La señora Irene cuenta que empezó luego de permanecer alrededor de tres meses internada por una enfermedad y los doctores "ya no la contaban". Dice que le pidió al santo que le ayudara a salir adelante y logró salir del hospital, pero luego se presentaron algunos problemas familiares y otra vez, con mucha fe, le volvió a rezar por el milagro.

"Cada año, todo lo que yo le he pedido a San Juditas me lo concede. Yo he pasado por muchos accidentes y gracias a Dios y a él, nos han ayudado".

Por su parte, la señora Rosa María dice que su hijo fue quien empezó con la devoción. Primero hacían un rosario y desde hace cuatro años decidieron organizar la reliquia, pero no tiene una razón en particular, solo en agradecimiento por lo que tienen.

"Simplemente porque a veces le pide uno y sí le hace los milagros. Somos devotos, también mi hijo. Hay veces que tenemos algún apuro y le pedimos a San Juditas".

En ambas casas se empiezan a preparar desde un día antes para empezar cocinar a las 5 de la mañana, pues el rosario se debe hacer a mediodía para luego empezar a repartirla.