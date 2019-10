Asignará Lerdo 140 lugares a vendedores

En el marco de la celebración del Día de Muertos, el Ayuntamiento de Lerdo destinará 140 espacios en la plaza principal y los alrededores del Panteón Municipal para que los comerciantes puedan ofertar a los visitantes desde flores, alimentos y artículos alusivos a esta festividad.

Ramón Acosta Barrios, titular de la Dirección de Plazas y Mercados, extendió la invitación a las personas interesadas en ocupar alguno de estos lugares y agregó que generalmente se ocupa la totalidad de los mismos.

El costo de los permisos provisionales para el 1 y 2 de noviembre es de 500 pesos en cualquiera de los espacios ya mencionados y para obtenerlo, los comerciantes interesados deben acudir a las oficinas de la citada dependencia para cubrir el pago correspondiente y ver el mapa de los lugares para que elijan el que les resulte más favorable para realizar sus ventas.

El funcionario municipal indicó que las indicaciones del alcalde Homero Martínez Cabrera es dar prioridad a los comerciantes de Ciudad Jardín, sin cerrar las puertas a vendedores de otros municipios de la Comarca Lagunera e incluso vendedores de otras entidades del país que en esta temporada arriban a a región para ofrecer sus mercancías.

El director de Plazas y Mercados comentó también que en otros años y al registrarse un mayor número de solicitudes por parte de los comerciantes, se incrementa el número de espacios, pasando de 140 hasta los 160.

Acosta Barrios indicó que lo que se les exige a la totalidad de los comerciantes es que una vez que terminen con sus ventas o bien que pasen los días de sus actividades comerciales, dejen sus espacios limpios tal y como los recibieron ya que de no ser así el próximo año no se les concederán permisos a quienes no cumplan con esta disposición de las autoridades municipales.