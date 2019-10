Concluye rodaje de James Bond

La película No time to die, la número 25 del Agente 007 y la última con el actor británico Daniel Craig como protagonista, concluyó su rodaje de cara a su estreno programado para 2020.

En las redes sociales del largometraje se anunció lo anterior con una fotografía de Craig y el director Cary Fukunaga: "That's a wrap on NoTimeToDie.

See you in cinemas April 2020. Bond25", con lo que se indicó el final del rodaje y el inicio de la posproducción.

La nueva producción contó con sus guionistas habituales Neal Purvis y Robert Wade, y comenzará con un retirado agente que trata de disfrutar y llevar una vida "normal" en Jamaica; sin embargo, poco durará su tranquilidad.

La cubana Ana de Armas interpreta a la "Chica Bond", en tanto que Rami Malek, ganador del Emmy, Oscar y Globo de Oro, es el villano de la historia.

El elenco lo completan Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Christoph Waltz, reconocido por la Academia en dos ocasiones como Mejor Actor de Reparto.

No time to die supone un nuevo cierre de la franquicia, toda vez que Craig, quien se convirtió en James Bond en 2006 con Casino Royale, colgará el smoking.

En total, fueron cinco películas las que protagonizó (Quantum of Solace, Skyfall y Spectre).

Los predecesores son: Pierce Brosnan (1995-2002), quien estelarizó cuatro filmes; Timothy Dalton (1987-1993), con dos; Roger Moore (1973-1985), con siete; y Sean Connery (1962-1971), el primer James Bond y quien estelarizó siete películas. Hasta el momento se desconoce quién será el nuevo 007.