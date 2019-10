Instan expertos a cambiar estilo de vida para reducir riesgo de cáncer

Especialistas urgieron a universitarios a un cambio en el estilo de vida sedentario y de excesiva ingesta de comida industrializada que ha llevado a muchos a tener sobrepeso y obesidad, además de presentar migrañas, problemas estomacales y hormonales, que son factores de riesgo para contraer cáncer.

Así lo alertó durante el segundo y último día de actividades de la Séptima Edición de La Fiesta de la Ciencia y las Humanidades de la UNAM, en el Museo Universum, Leticia Sandoval Alonso, profesora de la Escuela Nacional de Enfermería, quien participó en la charla "¡Hey hombre, sabías que a ti también te puede dar cáncer!"

Resaltó que gran cantidad de estudiantes tienen como hábito no desayunar y no dormir ocho horas diarias, lo que les ha ocasionado que el cuerpo no se autoregenere y empiecen a debilitarse sus células en lugar de fortalecerlas.

Sandoval Alonso expuso que todos son factores de riesgo para contraer enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión y cáncer.

Incluso, añadió, niveles altos de estrógeno que hay en el ambiente o alimentos, especialmente animales que son inyectados con hormonas, representan otro detonante de cáncer, así como la grasa abdominal de los jóvenes que produce hormonas.

Advirtió que a los hombres también les puede dar cáncer de mama y los factores de riesgo son similares a los de las mujeres, además de que otro factor de riesgo importante es la herencia si la madre tuvo esa enfermedad.

Mencionó algunas alertas para sospechar que se tiene cáncer de mama, como son hundimiento de pezón, enrojecimiento, manchas y cambios en la piel. Para detectar el cáncer en etapas tempranas recomendó realizarse mastografías y practicar la autoexploración de ambas mamas.

En el caso de las mujeres refirió que pueden hacerse la autoexploración paradas frente al espejo y empezar a tocar sus senos con los dedos índice, medio y anular, en línea de arriba hacia abajo y en círculo alrededor del seno.

En el caso de los hombres indicó que deben tocar sus mamas con movimientos como si fuera en ondas de arriba hacia abajo.

En ambos casos también deben vigilar ganglios en cuello y axilas, por lo que en caso de que detecten bolitas del tamaño de un frijol deben acudir con su médico o el oncólogo, para que descarte un tumor maligno o benigno.

Finalmente, la especialista expuso que la anotomía de las mamas de los hombres es diferente a las de las mujeres, en el caso de ellos no tienen lóbulos aunque sí conductos y presentan menos cantidad de grasa; en las mujeres tienen conductos lóbulos y más grasa en la estructura del tejido.