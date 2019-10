¿Por qué la afición bailó Baby Shark en la Serie Mundial?

Una canción que comenzó a tocarse en estadio como un dulce tributo al gusto musical de la hija de 2 años del jugador venezolano se ha vuelto una suerte de grito de guerra para los espectadores en el Nationals Park — que cantan y aplauden al compás, con los brazos extendidos y sus compañeros que hacen sus propios gestos tras cada hit, incluyendo tocar el índice con el pulgar después de sencillos.

Algunos jugadores hacen ejercicios luciendo una bandana con un tiburón de caricatura. Algunos fanáticos lucen disfraces de tiburón. Hay incluso un pequeño tiburón azul de peluche que Parra colocó en la red delante de la banca de los anfitriones en el Nationals Park.

Toda esa locura pudió ser vista por las audiencias televisivas globales cuando la Serie Mundial pase a Washington el viernes por la noche para el tercer juego.

"Como que tomó impulso ... todos pensábamos que iba a ser por uno o dos partidos. Pero se volvió algo bueno, algo que hizo participar a los fanáticos”, dijo el segunda base Brian Dozier. “Fue excelente verlo en los playoffs. Todo el mundo de pie. (Parra) podía poncharse o batear un jonrón y todo el mundo estaría aplaudiendo de pie”.

This is what it looks like when 43,867 people do "Baby Shark" at the #WorldSeries.@88_gparra // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/yT8el4GgUc