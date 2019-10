Kanye West lanza álbum de rap religioso Jesus is King

Kanye West publicó este viernes su nuevo disco de estudio, Jesus Is King (Jesús es Rey), con una temática religiosa que combina el rap y el gospel, ahora que el rapero está "sirviendo a Cristo".

West, icono de la cultura pop y marido de la mediática Kim Kardashian, lanzó el disco este viernes después de varios retrasos porque el artista no estaba satisfecho con los arreglos de la publicación, que estuvo perfeccionando hasta la pasada noche, como ya hizo con su anterior trabajo The Life of Pablo, alterado incluso después de su estreno como un "disco vivo".

"Ahora que estoy sirviendo a Cristo, mi trabajo es propagar el gospel, dejar que la gente sepa lo que él ha hecho por mí", dijo el cantante sobre su nuevo trabajo en una entrevista con el programa de Apple Music, Beats 1.

Entre los temas figuran títulos como Jesus is Lord (Jesús es el Señor), Closed on Sunday (Cerrado en Domingo) y Follow God (Sigue a Dios).

La deriva religiosa del polémico rapero, que ha protagonizado escándalos con la estrella Taylor Swift y que apoya al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya fue anticipaba por él mismo anteriormente cuando anunció que era un "cristiano renacido" y que acudiría a misa todos los domingos.

"Estoy haciendo saber lo que Jesús ha hecho por mí, y por ello ya no soy un esclavo, ahora soy un hijo, un hijo de Dios. Soy libre", aseguró West.

Durante la entrevista previa a la publicación del álbum, West volvió a insistir en que "algún día será presidente de EUA" y que es "el mayor artista de todos los tiempos".

"Los liberales aman el arte, cierto, y ahora sin lugar a dudas soy, sin duda, el mejor artista humano de todos los tiempos. Ya ni siquiera es una pregunta en este momento. Es solo un hecho ¿Verdad?", sentenció el marido de Kim Kardashian.

Para West, el acto de ponerse la gorra roja con el mensaje de "Make America Great Again", el lema de campaña de Trump, es una provocación y una broma para todos los liberales.

Kanye West says supporting Trump is "God's practical joke to all liberals" https://t.co/jvPz81Yvhm pic.twitter.com/Fi9gxEGLNm — The Hill (@thehill) October 26, 2019

También especuló con lanzar otro trabajo religioso, llamado Jesus Is Born (Jesús ha nacido) con motivo de la Navidad, puesto que el rapero no se considera ya más una persona del entretenimiento, sino un "innovador cristiano".