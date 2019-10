Con mariachi, Juanes agradece a fans su regreso a México

Con un recorrido por sus más grandes éxitos, el cantante colombiano Juanes ofreció un concierto en el Auditorio Nacional, donde “enamoró” a los miles de fans que se dieron cita, con ritmos de cumbia, vallenato y hasta mariachi, con los que demostró su amor por México.

Luego de la actuación del cantante mexicano Kurt, quien fue telonero del concierto, el escenario lució en todo su esplendor para recibir a la estrella de la noche; solo bastaron los primeros acordes del tema A Dios le pido, para que los asistentes lanzaran una ovación y comenzaran a capturar el momento en sus teléfonos celulares.

¡La espera terminó! Sala llena cantando junto a @juanes pic.twitter.com/Cx3nTQxJpb — Auditorio Nacional (@AuditorioMx) October 26, 2019

Enseguida interpretó Fuego, pero fue con Mala gente y Nada valgo sin tu amor, que el público dejó sus asientos para acompañar al cantante, quien dio una calurosa bienvenida y agradeció la oportunidad de pisar una vez más un escenario mexicano. Fotografía, Es por ti y Volverte a ver encendieron aún más el ánimo de toda la gente que esta lluviosa noche decidió pasar un rato inolvidable.

“La verdad es que estar aquí hoy es un sueño muy hermoso, quiero de todo corazón agradecerles a los fans que están desde el primer día, muchísimas gracias”, dijo Juanes, para después invitar a Kurt al escenario y cantar juntos Para tu amor, tema que dedicó a todas las personas "que se han enamorado una vez en la vida".

Antes de interpretar el tema Querer mejor, el cantante expresó su preocupación por todo lo que pasa en el mundo, principalmente en Chile, Colombia, Venezuela y México. “Yo creo que lo más importante es aprender a amarnos, la única razón por la que estamos aquí es para aprender a amar, y que al final de los días podamos decir: aprendí a amar y me amaron. Tenemos que aprender todos los seres humanos a vivir mejor en este mundo”.

La fiesta musical continuó con Es tarde, momento es el que Juanes manifestó el amor que siente por México: “Yo amo este país, la música, la comida, la gente, la cultura es muy chévere, estoy feliz esta noche de estar aquí, y así se lo demostró a las casi 10 mil personas que no dejaron de corear Gotas de agua dulce.

El momento de levantarse de sus asientos para bailar a ritmo de cumbia llegó con Oye mujer, tema de la inspiración del mexicano Raymix, que lo ha llevado a los primeros lugares de popularidad. Otros ritmos “de Colombia para el mundo” estuvieron presentes con Pa dentro y La plata.

La euforia no se hizo esperar con canciones como La paga, La camisa negra y Me enamora, con las que se despidió y agradeció a su público por haberlo acompañado. Pero sus fans no querían dejarlo ir y al grito de “¡otra!, ¡otra!,¡otra!,” Juanes volvió para complacer con Querida, acompañado del Mariachi Juvenil Tecalitlán, tema que en 2015 grabó a dúo con el fallecido cantante Juan Gabriel.

Romántico al doble. @kurtmusica acompaña a @juanes en el escenario cantando “Para tu amor” pic.twitter.com/84VQ7j3fGB — Auditorio Nacional (@AuditorioMx) October 26, 2019

Como una demostración del cariño que siente por México, el cantante interpretó El rey, composición de José Alfredo Jiménez, que puso a cantar a todos los presentes. La velada finalizó con Bonita y Se fue la luz.