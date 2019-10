Van 44 inhabilitaciones a servidores públicos

En lo que va de 2019, la Secretaría de Contraloría del Estado (Secoed), lleva 44 inhabilitaciones a servidores públicos.

Así lo informó Raquel Leila Arreola Fallad, titular de la citada dependencia, quien mencionó que algunos funcionarios han sido inhabilitados por meses, mientras que otros hasta por ocho o 10 años.

Manifestó que los motivos por los que han sido objeto de la sanción no pueden ser dados a conocer, hasta que la situación no cause estado, es decir, que la inhabilitación haya sido dictada.

Y es que los involucrados se inconformaron promoviendo un recurso de revisión y hasta que este se resuelva podrá hacerse pública dicha información.

Entre enero y septiembre del año en curso se han recibido 258 denuncias y 34 inconformidades, en contra de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

Arreola Fallad indicó que de dicha cantidad solo una denuncia y una inconformidad son de naturaleza federal.

Señaló que en contra del Municipio de Durango han sido recibidas tres denuncias y cero inconformidades.

En contra de los organismos públicos descentralizados, son 55 denuncias y nueve inconformidades.

Asimismo, en contra de servidores de las diferentes secretarías del poder Ejecutivo son 198 denuncias y 24 inconformidades.

Es de mencionar que en todo el estado hay 460 buzones de quejas y observaciones, las cuales se pueden hacer también por teléfono y de manera directa en las oficinas de la Secoed.